Συμβαίνει τώρα:
Χρηστικά

ΑΣΕΠ: Οριστικά αποτελέσματα για 1.113 θέσεις μονίμων εκπαιδευτικών σε φορείς το Δημοσίου

Ο πίνακας διοριστέων θα αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση
Λογότυπο ΑΣΕΠ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI

Εκδόθηκαν χθες Δευτέρα (24.11.2025) από το ΑΣΕΠ τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 7Κ/2024 του ΑΣΕΠ για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, 1.113 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, σε φορείς του Δημοσίου.

Τα αποτελέσματα των μονίμων για το Δημόσιο είναι καταχωρημένα στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση και την υπ’ αριθ. 2/2020 γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

  1. Οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση και
  2. Τα στοιχεία ταυτοποίησης των υποψηφίων που εμπίπτουν σε ειδικές κατηγορίες δεδομένων εμφανίζονται με αστερίσκους. Πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία έχουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην εν λόγω προκήρυξη

Ο πίνακας διοριστέων θα αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Χρηστικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
261
209
192
189
120
Χρηστικά: Περισσότερα άρθρα
Ανοίγει σήμερα ο κύκλος των παροχών, ποιοι είναι οι δικαιούχοι για τα 250 ευρώ – Παίρνουν σειρά αγρότες – κτηνοτρόφοι, ενοικιαστές, περισσότεροι συνταξιούχοι
Μετά τους χαμηλοσυνταξιούχους, ακολουθούν αγρότες και κτηνοτρόφοι, ενοικιαστές και ευρύτερες κατηγορίες συνταξιούχων
young entrepreneur boy is giving money to the girl at a business table
Newsit logo
Newsit logo