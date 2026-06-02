Ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές: Εντάσσονται στο πρόγραμμα «Ξεκινώ Επιχειρηματικά» του ΕΣΠΑ 2021-2027

Το πρόγραμμα βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και το ΕΕΑ προγραμματίζει ειδικό webinar για να ενημερωθούν και να ενταχθούν και οι επαγγελματίες της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης
Εντάσσεται τελικά μετά από παρέμβαση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΕΑ) ο κλάδος της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στο πρόγραμμα «Ξεκινώ Επιχειρηματικά» του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021-2027. 

Όπως αναφέρει το ΕΕΑ, η διαβεβαίωση ήρθε από τον πρόεδρο του ΕΕΑ, Γιάννη Χατζηθεοδοσίου την Πέμπτη (28.5.2026) μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών, Νικόλαο Παπαθανάση. Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται μέσα στο αμέσως προσεχές διάστημα να ρυθμιστεί από την πλευρά του υπουργείου και το τυπικό -διαδικαστικό μέρος της απόφασης αυτής.

Το επιμελητήριο σημειώνει, ακόμη, ότι η εξέλιξη αυτή ήλθε μετά από την επισήμανση και σχετική επιστολή που είχε στείλει στις 19/5 το ΕΕΑ στον κ. Παπαθανάση ενώ ακολούθησε και στις 22/5 συνάντηση του προέδρου του ΕΕΑ κ. Χατζηθεοδοσίου και του γενικού γραμματέα, Δημήτρη Γαβαλάκη με τον γενικό γραμματέα Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, Βασίλη Σιαδήμα όπου και συζητήθηκε εκτενώς η αστοχία του προγράμματος που δεν είχε συμπεριλάβει την ασφαλιστική διαμεσολάβηση οπότε και ζητήθηκε η δίκαιη αποκατάσταση του θέματος.

«Μετά από την κινητοποίηση του ΕΕΑ όπως προαναφέρθηκε επήλθε η θετική εξέλιξη ώστε και οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές να ενταχθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα «Ξεκινώ Επιχειρηματικά» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021-2027, ύψους 70 εκατ. ευρώ», λέει το ΕΕΑ.

Τέλος, αναφέρεται ότι, επειδή το πρόγραμμα ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη, το επιμελητήριο προγραμματίζει ειδικό webinar για να ενημερωθούν και να ενταχθούν και οι επαγγελματίες της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

