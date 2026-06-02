Μισθοί: Αλλαγές σε Δημόσιο, δικαστικούς, αρχιερείς και ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας

Σειρά ρυθμίσεων για τους μισθούς περιλαμβάνει το νέο νομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ, καλύπτοντας εκκρεμότητες για υπαλλήλους, προσωπικό της Προεδρίας της Κυβέρνησης, δικαστικούς λειτουργούς, δικαστικούς υπαλλήλους και ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας.

Τα μέτρα για τους μισθούς αφορούν, μεταξύ άλλων, τη μισθολογική εξέλιξη δικαστικών λειτουργών που δεν προάγονται λόγω έλλειψης κενών θέσεων, την προσωπική διαφορά σε νεότερους διορισμούς και μετατάξεις, καθώς και ειδικές αποζημιώσεις για ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας.

Για τους μονιμοποιηθέντες πρώην ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους που είχαν διατηρήσει το ασφαλιστικό καθεστώς του πρώην ΙΚΑ και συνεχίζουν να εργάζονται μετά την αίτηση συνταξιοδότησης, προβλέπεται ότι διατηρούν το μισθολογικό κλιμάκιο που είχαν κατά την υποβολή της αίτησης. Τυχόν ποσά διαφορών που έχουν καταβληθεί δεν καταλογίζονται και, αν έχουν ήδη καταλογιστεί, δεν αναζητούνται.

Στην προσωπική διαφορά, η ρύθμιση επεκτείνεται σε προσωπικό που έχει διοριστεί ή μεταταχθεί από την 01.04.2023 και μετά σε συγκεκριμένους φορείς, καθώς και σε προσωπικό ανεξάρτητων αρχών και λοιπών φορέων. Το ποσό που μπορεί να υπολογιστεί δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 300 ευρώ τον μήνα.

Για τους δικαστικούς λειτουργούς, το νομοσχέδιο προβλέπει μισθολογικές προσαυξήσεις σε περιπτώσεις μη προαγωγής λόγω έλλειψης κενών θέσεων. Οι προσαυξήσεις συνδέονται με τον βαθμό, τον χρόνο υπηρεσίας και τη διαφορά βασικού μισθού μεταξύ βαθμών, ενώ σε ειδικές περιπτώσεις απαιτείται και κρίση από το αρμόδιο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο.

Στους δικαστικούς υπαλλήλους του Κλάδου ΠΕ Τεκμηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου, το εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο ορίζεται στο ΜΚ 8, ενώ ο χρόνος υπηρεσίας που έχει ήδη διανυθεί στον κλάδο προσμετράται στο ακέραιο για τη μισθολογική τους εξέλιξη.

Παράλληλα, ενοποιείται το μισθολογικό καθεστώς του προσωπικού της Προεδρίας της Κυβέρνησης, ενώ για την Προεδρία της Δημοκρατίας προβλέπεται ειδική ρύθμιση για το πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί εκεί, με τις εξαιρέσεις του υφιστάμενου πλαισίου.

Στο ίδιο πακέτο επανακαθορίζονται και οι αποδοχές των Αρχιερέων της Εκκλησίας της Ελλάδος. Οι αποδοχές του Αρχιεπισκόπου, των Μητροπολιτών και των τιτουλάριων Μητροπολιτών ορίζονται στο 90% του ανώτατου ορίου αποδοχών, ενώ των τιτουλάριων Επισκόπων και βοηθών Επισκόπων στο 70% των παραπάνω αποδοχών. Πέρα από αυτά τα ποσά, δεν καταβάλλεται καμία άλλη παροχή.

Για τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ρυθμίσεις για ειδική αποζημίωση, απώλεια ειδικότητας και αποζημίωση λόγω θανάτου. Για την αποζημίωση λόγω οριστικής απώλειας ειδικότητας προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι ο υπάλληλος πρέπει να έχει συμπληρώσει 25 έτη στον κλάδο και το 55ο έτος της ηλικίας του.



