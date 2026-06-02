Κοινωνικός Τουρισμός για συνταξιούχους: Αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα – Δείτε αν είστε δικαιούχοι

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει από την επόμενη ημέρα της έκδοσης των οριστικών αποτελεσμάτων με διάρκεια 13 μήνες
Αναρτήθηκαν σήμερα Τρίτη (2.6.2026) οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων, ωφελουμένων και αποκλειομένων του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού για συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες (τ. ΟΑΕΕ) περιόδου 2026 – 2027 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Το πρόγραμμα αφορά σε 25.000 επιταγές και ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 3.000.0000 εκατ. ευρώ. Τα προσωρινά αποτελέσματα του Κοινωνικού Τουρισμού για συνταξιούχους έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ.

Οι δικαιούχοι που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία και μόνο ένσταση κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων από την Τετάρτη, 3.6.2026 και ώρα 11:00, έως την Πέμπτη (4.6.2026) και ώρα 23:59, αποκλειστικά μέσω gov.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/programmata-koinonikou-tourismou-gia-suntaxioukhous-eephka-proen-oaee

Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: Αρχική / Εργασία και ασφάλιση / Αποζημιώσεις και παροχές / Προγράμματα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους e-ΕΦΚΑ (πρώην ΟΑΕΕ)

Οι δικαιούχοι που καταθέτουν ηλεκτρονική ένσταση οφείλουν να αναφέρουν σαφώς τον λόγο της ένστασης, σε συνάφεια με τον λόγο απόρριψης (π.χ. εσφαλμένη μοριοδότηση, πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής κ.ο.κ) και να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς τους, επισυνάπτοντας στην ένστασή τους ηλεκτρονικά σαρωμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα ανωτέρω.

Ο τρόπος με τον οποίο αποδεικνύεται η πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής και των κριτηρίων μοριοδότησης περιγράφεται στη Δημόσια Πρόσκληση, την οποία πρέπει να συμβουλεύονται οι δικαιούχοι για τη σωστή επισύναψη των δικαιολογητικών.

Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν εξετάζονται. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει από την επόμενη ημέρα της έκδοσης των οριστικών αποτελεσμάτων με διάρκεια 13 μήνες.

