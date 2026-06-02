Τέλη ταξινόμησης: «Κόβεται» η έκπτωση στα υβριδικά και αλλάζει η φορολογική μεταχείριση στα εταιρικά ΙΧ

Αλλαγές στα τέλη ταξινόμησης και στη φορολογική μεταχείριση εταιρικών οχημάτων φέρνει το σχέδιο νόμου, με τις διατάξεις να περιορίζουν τα ευνοϊκά καθεστώτα έκπτωσης για τα υβριδικά και να διατηρούν το ισχυρότερο πλαίσιο κινήτρων για οχήματα μηδενικών ρύπων.

Στα τέλη ταξινόμησης, η βασική αλλαγή είναι ότι τα υβριδικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα απαλλάσσονται πλέον από το 50% του προβλεπόμενου τέλους, ανεξάρτητα από την εκπεμπόμενη μάζα διοξειδίου του άνθρακα. Παράλληλα, τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα και τα αυτοκίνητα με κυψέλες υδρογόνου μηδενικών εκπομπών εξακολουθούν να μην υπόκεινται σε τέλος ταξινόμησης.

Το νομοσχέδιο προβλέπει μεταβατική εξαίρεση για υβριδικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα που έχουν εισαχθεί στη χώρα από 01.11.2025 έως 31.05.2026 και εκπέμπουν έως 75 γρ. CO2/χλμ. Για αυτά εξακολουθεί να εφαρμόζεται απαλλαγή 75% από το τέλος ταξινόμησης.

Στο σκέλος του εισοδήματος από μισθωτή εργασία, καταργείται η εξαίρεση που ίσχυε για αποζημιώσεις και παροχές σε είδος οι οποίες αφορούσαν υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. Πλέον η εξαίρεση περιορίζεται στα οχήματα μηδενικών ρύπων.

Η αλλαγή αφορά, μεταξύ άλλων, την αποζημίωση για δαπάνη ηλεκτρικού ρεύματος φόρτισης ατομικού ή εταιρικού οχήματος μηδενικών ρύπων, εφόσον υπάρχει νόμιμη τεκμηρίωση και λιανική τιμή προ φόρων έως 40.000 ευρώ. Αφορά επίσης την αγοραία αξία παραχώρησης οχήματος μηδενικών ρύπων σε εργαζόμενο, εταίρο ή μέτοχο, με το ίδιο όριο των 40.000 ευρώ, ενώ το υπερβάλλον ποσό θεωρείται φορολογητέο εισόδημα.

Υπάρχει και μεταβατική πρόβλεψη για εταιρικά οχήματα που είχαν ήδη παραχωρηθεί πριν από την έναρξη ισχύος της νέας διάταξης. Για αυτά διατηρούνται οι προηγούμενες φοροαπαλλαγές, εφόσον πρόκειται για υβριδικά χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. ή για οχήματα που υπάγονται στο ειδικό πλαίσιο του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, με λιανική τιμή προ φόρων έως 40.000 ευρώ. Η διατήρηση ισχύει μέχρι να μεταβιβαστούν ή να πωληθούν σε τρίτο πρόσωπο