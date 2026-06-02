Συντάξεις Δημοσίου: Έρχονται αναπροσαρμογές για παθόντες εν υπηρεσία, πολεμικούς συνταξιούχους και συναφείς κατηγορίες

Ρυθμίσεις για τις συντάξεις του Δημοσίου προβλέπει το πολυνομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ το οποίο τέθηκε σε διαβούλευση, με παρεμβάσεις που αφορούν την αναπροσαρμογή συντάξεων μετά την εφαρμογή νέων μισθολογικών νόμων για στρατιωτικούς και εξομοιούμενες με αυτούς κατηγορίες.

Οι συντάξεις Δημοσίου που καλύπτει το πλαίσιο αφορούν ειδικές κατηγορίες οι οποίες εξακολουθούν να υπάγονται στο συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου, όπως παθόντες εν υπηρεσία, πρόσωπα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου, πολεμικοί συνταξιούχοι και λοιπές συναφείς κατηγορίες.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, βασικός στόχος είναι οι συντάξεις αυτών των κατηγοριών να συνδέονται συνεχώς και αυτόματα με τις μισθολογικές μεταβολές των εν ενεργεία δημοσίων υπαλλήλων, λειτουργών και στρατιωτικών. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται να αντιμετωπιστούν ανισότητες που έχουν δημιουργηθεί από διαδοχικές αλλαγές στα ειδικά μισθολόγια.

Το νομοσχέδιο αναφέρει ότι το συνταξιοδοτικό καθεστώς των συγκεκριμένων προσώπων προσαρμόζεται στις μισθολογικές διατάξεις των νόμων που αφορούν το ενιαίο και τα ειδικά μισθολόγια, ενώ προβλέπεται και αυτοδίκαιη αναδιαμόρφωση των συντάξεων όταν αλλάζουν οι αντίστοιχοι μισθοί των εν ενεργεία υπαλλήλων ή στρατιωτικών.

Για τους παθόντες πολιτικούς υπαλλήλους και λειτουργούς, ο συντάξιμος μισθός θα υπολογίζεται με βάση ποσοστό του μηνιαίου μισθού ενεργείας, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Ως βάση λαμβάνεται ο βασικός μισθός του μισθολογικού κλιμακίου που φέρει ο υπάλληλος ή λειτουργός κατά την έξοδο από την υπηρεσία, μαζί με τα επιδόματα που προβλέπονται ανά κατηγορία.

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για υπαλλήλους που αποβιώνουν στην υπηρεσία. Για υπαλλήλους πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης, η σύνταξη υπολογίζεται με παραδοχή συντάξιμης υπηρεσίας 35 ετών και, από 01.01.2024, με βάση το 18ο μισθολογικό κλιμάκιο. Για υπαλλήλους δευτεροβάθμιας ή υποχρεωτικής εκπαίδευσης, η αντίστοιχη βάση είναι το 12ο μισθολογικό κλιμάκιο.

Για τους παθόντες στρατιωτικούς, το νομοσχέδιο προβλέπει ότι ο συντάξιμος μισθός θα συνδέεται με τον μηνιαίο μισθό ενέργειας και με επιδόματα όπως το επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας ή επικινδυνότητας και το επίδομα θέσης ευθύνης, εφόσον υπόκεινται σε ασφαλιστική κράτηση για κύρια σύνταξη. Προβλέπεται επίσης ότι όταν αυξάνεται ο μισθός, αυξάνονται ανάλογα και οι συντάξεις, με συγκεκριμένες εξαιρέσεις για παροχές που δεν θεωρούνται αύξηση βασικού μισθού.

Το νομοσχέδιο καλύπτει ακόμη ειδικές περιπτώσεις θυμάτων τρομοκρατικών ενεργειών ή άλλων εγκλημάτων βίας. Δημόσιοι λειτουργοί και υπάλληλοι, πολιτικοί ή στρατιωτικοί, που καθίστανται πλήρως ανίκανοι για την εκτέλεση των καθηκόντων τους λόγω τέτοιας πράξης και έχουν αναπηρία τουλάχιστον 67%, δικαιούνται σύνταξη από το Δημόσιο, ανεξάρτητα από βαθμό και έτη υπηρεσίας.

Επιπλέον περιλαμβάνεται και ρύθμιση για το επίδομα αναπηρίας, το οποίο από 01.01.2023 υπολογίζεται επί του εκάστοτε βασικού μισθού του μισθολογικού κλιμακίου που φέρει ο υπάλληλος κατά την έξοδό του από την υπηρεσία, με ειδική πρόβλεψη για περιπτώσεις στις οποίες υπάρχουν διαφορετικά μισθολογικά κλιμάκια ανά βαθμολογική κατηγορία.