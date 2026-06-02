Αγροτικό πετρέλαιο: Έκπτωση στην αντλία μέσω ΑΑΔΕ και άνοιγμα του Τιμολογίου ΓΑΙΑ σε νέους αγρότες

Νέα διαδικασία για το πετρέλαιο που αγοράζουν οι αγρότες προβλέπει σχέδιο νόμου, με απαλλαγή από τον ΕΦΚ μέσω απευθείας έκπτωσης στην αντλία και με χρήση ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ.

Το αγροτικό πετρέλαιο εντάσσεται στις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και τη στήριξη των αγροτών, μαζί με την επέκταση του ειδικού Τιμολογίου ΓΑΙΑ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, για καταναλώσεις έως τις 31.10.2026 ο ΕΦΚ θα επιστρέφεται με τη διαδικασία που θα καθοριστεί με κοινή υπουργική απόφαση. Το ποσό της επιστροφής θα είναι αφορολόγητο ως προς τη μεταχείρισή του, ακατάσχετο, ανεκχώρητο και δεν θα συμψηφίζεται με οφειλές προς την εφορία, το Δημόσιο, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

Από 01.11.2026 αλλάζει ο τρόπος εφαρμογής του μέτρου, καθώς τίθεται σε λειτουργία ειδική ψηφιακή εφαρμογή της ΑΑΔΕ. Μέσω αυτής, ο ΕΦΚ και ο ΦΠΑ που αναλογεί στον συγκεκριμένο φόρο δεν θα περιλαμβάνονται στο ποσό που θα πληρώνουν οι δικαιούχοι κατά την προμήθεια του καυσίμου από τα πρατήρια.

Για το Τιμολόγιο ΓΑΙΑ, το νομοσχέδιο προβλέπει ότι από 01.06.2026 και μετά μπορούν να ενταχθούν κάτοχοι συνδέσεων αγροτικού ρεύματος που δεν είχαν ήδη μεταφερθεί στο ειδικό τιμολόγιο, συμπεριλαμβανομένων και παροχών που ανήκουν σε Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων. Η ένταξη θα αφορά τις καταναλώσεις μετά την 01.06.2026.

Το πλαίσιο προβλέπει και κόφτη απένταξης. Αν ο προμηθευτής διαπιστώσει ότι η ενέργεια που καταναλώνεται δεν καλύπτει ανάγκες αγροτικής παραγωγής ή εκμετάλλευσης ή ότι ο κάτοχος της σύνδεσης έχει χάσει την ιδιότητα με την οποία εντάχθηκε στο Τιμολόγιο ΓΑΙΑ, θα τον απεντάσσει από το ειδικό τιμολόγιο.