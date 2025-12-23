Αυξήσεις στις συντάξεις για 2,6 εκατ. συνταξιούχους – Το συνολικό κόστος ενίσχυσης φτάνει τα 1,3 δισ. ευρώ

Καθολικές αυξήσεις για το σύνολο των 2,6 εκατομμυρίων συνταξιούχων της χώρας καταβλήθηκαν με τις συντάξεις Ιανουαρίου, οι οποίες προπληρώθηκαν λίγο πριν από τα Χριστούγεννα.

Ύστερα από δέκα χρόνια αναμονής, όλοι οι συνταξιούχοι βλέπουν πλέον πραγματικές αυξήσεις. Μέχρι πρόσφατα, λόγω της προσωπικής διαφοράς, περισσότεροι από 670.000 συνταξιούχοι -αριθμός που ήταν ακόμη μεγαλύτερος τα προηγούμενα χρόνια- έβλεπαν μόνο «λογιστικές αυξήσεις» στα εκκαθαριστικά τους, χωρίς αντίκρισμα στο ποσό που λάμβαναν. Με κυβερνητική απόφαση, η προσωπική διαφορά καταργείται σταδιακά σε δύο δόσεις.

Συγκεκριμένα, το 2026 οι συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά θα λάβουν τη μισή αύξηση (1,2%), ενώ από το 2027 θα δικαιούνται το σύνολο της αύξησης. Με τον τρόπο αυτό αίρεται μια αδικία που ταλαιπωρούσε επί μία δεκαετία εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους, στερώντας τους τη δυνατότητα να δουν ουσιαστικές αυξήσεις στις συντάξεις τους. Μέχρι σήμερα, ο μόνος τρόπος ενίσχυσής τους ήταν οι έκτακτες οικονομικές παροχές που ανακοινώνονταν κατά καιρούς ως αντιστάθμισμα.

Η σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, ωστόσο, δεν είναι η μόνη ωφέλεια που παρατηρούν οι συνταξιούχοι στις αποδοχές τους. Το 2026, με τα μέτρα που έχουν ψηφιστεί από την κυβέρνηση ωφελούνται οι συνταξιούχοι όλων των εισοδηματικών κατηγοριών και κυρίως χαμηλοσυνταξιούχοι και οι συνταξιούχοι της μεσαίας τάξης μέσα από 3 ακόμη παρεμβάσεις. Το συνολικό κόστος ενίσχυσης των συνταξιούχων αγγίζει το 1,3 δισ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, τον Νοέμβριο καταβλήθηκε για πρώτη φορά η μόνιμη ενίσχυση των 250 ευρώ σε περισσότερους από 1,4 εκατ. συνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες και δικαιούχους επιδομάτων αναπηρίας, συνολικού δημοσιονομικού κόστους 360 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό καταβλήθηκε κυρίως σε συνταξιούχους με ατομικό εισόδημα κάτω των 1.000 ευρώ τον μήνα. Καθώς η πλειονότητα των συνταξιούχων με προσωπική διαφορά κινείται σε εισοδήματα κάτω των 1.000 ευρώ τον μήνα, είδαν διπλή αύξηση, τόσο τα 250 ευρώ, όσο και την αύξηση λόγω της σταδιακής κατάργησης της προσωπικής διαφοράς. Το μέτρο είναι μόνιμο και θα καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο.

Με τις συντάξεις του Ιανουαρίου που προπληρώθηκαν πριν από τα Χριστούγεννα, όλοι οι συνταξιούχοι γήρατος, αναπηρίας και χηρείας είδαν τις τακτικές αυξήσεις στους λογαριασμούς τους. Συγκεκριμένα, 1,9 εκατομμύριο συνταξιούχοι είδαν ακέραια την αύξηση του 2,4% και περίπου 700.000 συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά είδαν αύξηση 1,2%, δηλαδή το 50% της αύξησης που είχαν οι υπόλοιποι. Το συνολικό δημοσιονομικό κόστος άγγιξε τα 500 εκατ. ευρώ.

Σημαντική παρέμβαση αποτελούν και οι αλλαγές στην φορολογική ελάφρυνση των συνταξιούχων, λόγω της αλλαγής στις κλίμακες άμεσης φορολόγησης. Ήδη οι μειώσεις στις κλίμακες εφαρμόστηκαν στις συντάξεις του Ιανουαρίου (που πληρώθηκαν πριν από τα Χριστούγεννα). Εκτιμάται ότι το δημοσιονομικό κόστος αγγίζει τα 400 εκατ. ευρώ (το συνολικό δημοσιονομικό κόστος για τις μειώσεις άμεσων φόρων για όλους τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους ανέρχεται σε 1,2 δισ. ευρώ για το επόμενο έτος). Αφορά κατά βάση σε συνταξιούχους που λαμβάνουν μηνιαίες συντάξεις από 750 ευρώ και πάνω. Όσο μεγαλύτερη είναι η σύνταξη, τόσο και μεγαλύτερο το όφελος από την μείωση της παρακράτησης φόρου.

Ως αποτέλεσμα, χιλιάδες συνταξιούχοι λαμβάνουν και τις 4 προαναφερθείσες ενισχύσεις, ενώ η μεγάλη πλειονότητα βλέπει δυο ή και τρεις από τις εν λόγω αυξήσεις. Με αυτόν τον τρόπο, εξασφαλίζεται σταθερή και δίκαιη βελτίωση των συντάξεων, βάσει της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας με στόχο τα εισοδήματα να ανταποκρίνονται σε σημαντικό βαθμό στις αυξημένες ανάγκες που το κάθε νοικοκυριό έχει λόγω της ακρίβειας.

Πρακτικά παραδείγματα των αυξήσεων στις συντάξεις