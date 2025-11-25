Black Friday 2025 και Cyber Monday: Τι να προσέχετε με τις εκπτώσεις

Προ των πυλών βρίσκεται η Black Friday 2025, και με τη σειρά της και η Cyber Monday, με τους καταναλωτές να περιμένουν αυτή την μεγάλη μέρα προσφορών, ενώ ήδη πολλά εμπορικά καταστήματα αλλά και e-shops έχουν μπει σε ρυθμούς μεγάλων εκπτώσεων.

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή, με ενημερωτικό δελτίο υπενθυμίζει και συμβουλεύει τους καταναλωτές ώστε να προβούν σε συμφέρουσες και ασφαλείς αγορές κατά τη διάρκεια των φετινών εκπτώσεων της Black Friday και της Cyber Monday.

Στόχος, σύμφωνα με τον Συνήγορο του Καταναλωτή δεν είναι μόνο οι συμφέρουσες τιμές αλλά και οι ασφαλείς και έξυπνες αγορές. Με τις μεγάλες εκπτώσεις να προσελκύουν καταναλωτές όλων των ηλικιών, οι ειδικοί δίνουν πρακτικές συμβουλές.

Διαφάνεια εκπτώσεων

Πολλά καταστήματα εμφανίζουν μεγάλες εκπτώσεις, χωρίς να είναι πάντα πραγματικές. Συνιστάται προσεκτικός έλεγχος και σύγκριση των τιμών των προϊόντων πριν και κατά την περίοδο των εκπτώσεων.

Η εξέλιξη των τιμών σε βάθος χρόνου αρκετών μηνών μπορεί να γίνει εύκολα από τους καταναλωτές με τη χρήση σχετικών διαδικτυακών εργαλείων.

Έρευνα για τη φήμη του καταστήματος

Καλό είναι η επιλογή καταστημάτων να γίνεται όχι μόνο με γνώμονα τις χαμηλές τιμές, αλλά επιπλέον με βάση την καλή φήμη και τη μακρόχρονη παρουσία τους στην αγορά. Οι θετικές εμπειρίες και κριτικές άλλων καταναλωτών αποτελούν, επίσης, μία παράμετρο που μπορεί να βοηθήσει στην τελική επιλογή.

Συνιστάται η αποφυγή συναλλαγών με ηλεκτρονικά καταστήματα που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά μέσω κοινωνικών δικτύων, χωρίς να διαθέτουν παράλληλα φυσική έδρα και χωρίς να γνωστοποιούν πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμό σταθερού τηλεφώνου), καθώς επίσης αριθμό καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

Ασφάλεια στις διαδικτυακές αγορές

Η Black Friday και η Cyber Monday αποτελούν ευκαιρία για επιτήδειους, προκειμένου να εξαπατήσουν ανυποψίαστους καταναλωτές με προτίμηση στις ηλεκτρονικές αγορές. Συνιστάται η επίσκεψη των καταναλωτών σε ασφαλείς ιστοσελίδες καταστημάτων, που ξεκινούν με “https” (με πιστοποιητικό SSL).

Καλό είναι να αποφεύγεται η αποθήκευση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, όπως αριθμών πιστωτικών καρτών, σε ιστοσελίδες καταστημάτων με τις οποίες οι καταναλωτές δεν συναλλάσσονται συχνά, αλλά και η πραγματοποίηση ηλεκτρονικών αγορών κατά τη σύνδεση σε δημόσια Wi-Fi δίκτυα.

Έλεγχος του τελικού κόστους στο καλάθι

Σε ορισμένες περιπτώσεις, το αρχικό κόστος ενός προϊόντος μπορεί να αυξηθεί σημαντικά με την προσθήκη επιπλέον χρεώσεων στο καλάθι αγορών, όπως εξόδων αποστολής, αντικαταβολής και ασφάλισης. Προς αποφυγή δυσάρεστων εκπλήξεων ελέγχουμε πάντα πριν από την ολοκλήρωση της συναλλαγής τη συνολική αξία κάθε αγοράς.

Προσοχή σε ύποπτες προσφορές και email

Οι ηλεκτρονικές απάτες μέσω email αυξάνονται ραγδαία κατά την περίοδο των εκπτώσεων. Συνιστάται η ιδιαίτερη προσοχή των καταναλωτών σε εμπορικές προσφορές που αποστέλλονται μέσω email από αγνώστους ή με πολύ ελκυστικές τιμές, καθώς μπορεί να αποτελούν παγίδες υποκλοπής (phishing) ευαίσθητων προσωπικών στοιχείων μέσω ανοίγματος κακόβουλων εξωτερικών συνδέσμων (links) ή συνημμένων αρχείων.

Υπεύθυνες αγορές

Κάθε εκπτωτικό γεγονός που υπόσχεται χαμηλές τιμές ενθαρρύνει την υπερβολική κατανάλωση. Προσπαθούμε πάντα να εστιάσουμε σε πραγματικές ανάγκες και σε αγορές που έχουν απόλυτη προτεραιότητα, κάνοντας σωστό προγραμματισμό με βάση τον προϋπολογισμό μας.

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή τονίζει ότι οι καταναλωτές δεν πρέπει να προχωρούν σε βεβιασμένες αγορές μόνο λόγω χαμηλών τιμών, αλλά να λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικές ανάγκες και τις οικονομικές δυνατότητές τους.