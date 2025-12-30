ΔΕΔΔΗΕ: Πως γίνεται ο έλεγχος για τις ρευματοκλοπές – Σύννομος ο αναδρομικός καταλογισμός και οι αιφνιδιαστικοί έλεγχοι

Απαντήσεις, αλλά και νέα ερωτήματα προκύπτουν μετά την τοποθέτηση κύκλων του ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με τις ρευματοκλοπές, αλλά και σχετικές ενημερώσεις της διοίκησης στη Βουλή.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο ΔΕΔΔΗΕ υπολογίζει κοντά στις 400.000 τις παράνομες παροχές ανά τη χώρα, πλήθος που μεταφράζεται σε μια οικονομική ζημιά 450 εκατ. ευρώ για τους νομοταγείς καταναλωτές από τις ρευματοκλοπές.

Πάντως, φαίνεται ότι υπάρχει ζήτημα με το πως διενεργεί τους ελέγχους ο διαχειριστής, καθώς εκατοντάδες περιπτώσεις έχουν φτάσει στη ΡΑΑΕΥ ή και στα δικαστήρια με καταναλωτές που παραπονιούνται ότι δεν διέπραξαν ρευματοκλοπή και στοχοποιήθηκαν άδικα.

Όσον αφορά το πως διενεργεί ο ΔΕΔΔΗΕ τους ελέγχους στα ρολόγια, επισημαίνει ότι δεν στηρίζεται σε εκτιμήσεις ή στατιστικά δεδομένα κατανάλωσης, αλλά μόνο σε επιτόπιους ελέγχους από διμελή συνεργεία. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου γίνεται λεπτομερής καταγραφή και φωτογραφική τεκμηρίωση, ενώ ο αιφνιδιαστικός χαρακτήρας των ελέγχων προβλέπεται ρητά από το κανονιστικό πλαίσιο.

Επίσης, ο ΔΕΔΔΗΕ σημειώνει ότι οι αναδρομικοί καταλογισμοί αποτελούν νόμιμη και προβλεπόμενη πρακτική, και εξετάζεται από τα αρμόδια δικαστήρια όπου αυτό απαιτείται.

Ο διαχειριστής συνεχίζει λέγοντας ότι σε περιπτώσεις όπου τα ευρήματα του ελέγχου υποδηλώνουν πιθανότητα ρευματοκλοπής, χωρίς ωστόσο, να συνιστούν αδιάσειστα αποδεικτικά στοιχεία, προβλέπεται έλεγχος του μετρητή σε εργαστήριο του ΔΕΔΔΗΕ, με τη δυνητική παρουσία του ενδιαφερόμενου καταναλωτή.

Εφόσον προκύψουν τεκμηριωμένα ευρήματα κατά τον έλεγχο, σε συνδυασμό με αποδεδειγμένη μεταβολή της καταναλωτικής συμπεριφοράς, υπολογίζεται η μη καταγραφείσα ενέργεια και καταλογίζεται ρευματοκλοπή.

Οι καταναλωτές διατηρούν το δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων εντός τριών μηνών, ζητώντας επανεξέταση της υπόθεσης. Σε περίπτωση που η ένσταση γίνει δεκτή βάσει αποδεικτικών στοιχείων, τότε η υπόθεση εξετάζεται εξαρχής στην ουσία της και εφόσον προκύπτουν βάσιμα αποδεικτικά στοιχεία τότε η απαίτηση ακυρώνεται και το ποσό επιστρέφεται στο ακέραιο.

Στα παραπάνω αξίζει να προσθέσουμε ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι αριθμοί για το πόσες ενστάσεις γίνονται δεκτές ανά τη χώρα σε σύγκριση με το πλήθος των καταλογισμένων ρευματοκλοπών. Πάντως, ο ΔΕΔΔΗΕ αναφέρθηκε συγκεκριμένα στην περίπτωση της Χαλκιδικής, όπου την τελευταία τριετία καταλογίστηκαν 729 περιπτώσεις ρευματοκλοπής, υποβλήθηκαν 60 ενστάσεις, εκ των οποίων έχουν επανεξεταστεί οι 40 και έχουν γίνει δεκτές μόλις οι δύο.

Τέλος, αξίζει να θυμίσουμε ότι πρόσφατα η ρυθμιστική αρχή ενέργειας (ΡΑΑΕΥ) επέβαλε πρόστιμο 120.000 ευρώ στον ΔΕΔΔΗΕ, μετά από καταγγελία καταναλωτή. Η Αρχή ανέφερε μεταξύ άλλων στην απόφασή της, ότι ο διαχειριστής εφαρμόζει τον Κώδικα Μετρήσεων όπως κρίνει εκείνος και όχι με βάση τα όσα έχει εγκρίνει η ίδια.

Έτσι, απομένει να φανεί κατά πόσο θα αλλάξει στο εξής η πρακτική του διαχειριστή και θα γίνει πιο στοχευμένη, ώστε να μην “καίγονται μαζί με τα ξερά και τα χλωρά”.