Δείτε live την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ – Στο επίκεντρο ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, συνταξιούχοι και δημόσιοι υπάλληλοι

Στην εξειδίκευση των οικονομικών μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός από το βήμα της 90ής ΔΕΘ προχωρά αυτή την ώρα το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης με επικεφαλής τον Κυριάκο Πιερρακάκη.

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Νίκος Παπαθανάσης και οι Υφυπουργοί Θάνος Πετραλιάς και Δημήτρης Μαρκόπουλος, αναλύουν τα μέτρα.

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Παρακολουθείτε live τη συνέντευξη τύπου που πραγματοποιείται (σήμερα, 7.9.2026) στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στον 3ο όροφο (Νίκης 5-7).

Σύμφωνα με τον Κυριάκο Πιερρακάκη, η οικονομία μεγάλωσε, η απασχόληση αυξήθηκε, όπως και οι επενδύσεις κι αυτός είναι ο λόγος που η κυβέρνηση είναι σε θέση να προσφέρει ένα πακέτο μέτρων 2,2 δισ. ευρώ που αγγίζει μεγάλη μερίδα πολιτών. Αυτό συνιστά δικαιοσύνη και ενσυναίσθηση, όπως είπε εστιάζοντας στον 3ο από τους 3 πυλώνες πολιτικής της κυβέρνησης.

Δημόσιο χρέος

Ιδιωτικό χρέος

Στήριξη του εισοδηματος

Ειδικότερα για τους ελεύθερους επαγγελματίες καταργούνται οι προσαυξήσεις στον υπολογισμό του ελάχιστου εισοδήματος

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Για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες μηδενίζεται ο φόρος εισοδήματος

Δίνονται καθαρά επιπλέον 400 ευρώ στήριξη σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών

Στους δημοσίους υπαλλήλους προσφέρεται ενίσχυση 500 ευρώ μικτά ως επίδομα Χριστουγέννων

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης έδωσε έμφαση σε παρεμβάσεις όπως ειδικότερα ο κουμπαράς για τη νέα γενιά και η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών από τον Απρίλιο του 2027 ενώ τόνισε ότι οι επιταχυνόμενες αποσβέσεις 10 στα 6 έτη για επενδύσεις από τις επιχειρήσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό θα τονώσουν τη βιομηχανία ενώ σημείωσε ότι διευρύνεται με νέες επενδύσεις το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με συμβολή στη μείωση ηλεκτρικού ρεύματος.

Τα μέτρα σύμφωνα με τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού

Τα μέτρα της ΔΕΘ απλώνονται σε βάθος τετραετίας, καθώς ορισμένα ενεργοποιούνται από το φορολογικό έτος 2026, άλλα τίθενται σε ισχύ το 2027, ενώ οι αλλαγές σε προκαταβολή φόρου, κατώτατο μισθό, ΕΝΦΙΑ και ηλεκτρική ενέργεια ολοκληρώνονται σταδιακά έως το 2029.

Μικρότερα τεκμήρια και προκαταβολή φόρου

Για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες προβλέπεται μείωση των τεκμηρίων, με απαλλαγή από τις προσαυξήσεις που υπολογίζονται βάσει του κύκλου εργασιών και της μισθοδοσίας του προσωπικού. Η αλλαγή θα ισχύσει από το φορολογικό έτος 2026 και θα αποτυπωθεί στις δηλώσεις του 2027.

Τα τεκμήρια μειώνονται κατά 50% για επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε οικισμούς με πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων, με το όριο να αυξάνεται στους 2.200 κατοίκους στη Δυτική Μακεδονία. Σύμφωνα με το παράδειγμα που παρουσιάστηκε από τον πρωθυπουργό, επιχείρηση εστίασης με 15 χρόνια λειτουργίας, πέντε εργαζομένους και ετήσια μισθοδοσία 105.000 ευρώ θα έχει όφελος 2.534 ευρώ τον χρόνο.

Από το φορολογικό έτος 2027 μειώνεται και η προκαταβολή φόρου των ελεύθερων επαγγελματιών στο 50%, από 55% σήμερα.

Για τις επιχειρήσεις προβλέπεται από το φορολογικό έτος 2028 ετήσια μείωση της προκαταβολής φόρου κατά 5%, μέχρι αυτή να περιοριστεί στο 50% από 80% σήμερα.

Παράλληλα, καταργείται το τέλος επιτηδεύματος στην Περιφέρεια από το φορολογικό έτος 2026. Στην Αττική θα μειωθεί κατά 50% το 2028 και θα καταργηθεί το 2029. Ενδεικτικά, επιχείρηση λιανεμπορίου στη Θεσσαλονίκη που πλήρωνε τέλος επιτηδεύματος 1.600 ευρώ θα έχει μηδενική επιβάρυνση από το 2027.

Στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα μεταφέρονται επίσης πόροι 1,5 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Από το συνολικό ποσό, 1,1 δισ. ευρώ θα κατευθυνθούν σε δάνεια και 400 εκατ. ευρώ σε εγγυοδοτικά εργαλεία.

Στα 400 ευρώ η ενίσχυση των συνταξιούχων

Από τον Νοέμβριο του 2026 αυξάνεται κατά 100 ευρώ και διαμορφώνεται στα 400 ευρώ καθαρά η μόνιμη ετήσια ενίσχυση των συνταξιούχων.

Ταυτόχρονα, διευρύνεται η περίμετρος των δικαιούχων, ώστε την ενίσχυση να λαμβάνουν όλοι οι συνταξιούχοι ηλικίας άνω των 65 ετών.

Κατώτατος μισθός 1.000 ευρώ και μικρότερες εισφορές

Ο κατώτατος μισθός στον ιδιωτικό τομέα θα αυξηθεί στα 1.000 ευρώ έως τον Ιανουάριο του 2028, ενώ για εργαζομένους με τρεις τριετίες θα φθάσει στα 1.300 ευρώ.

Από τον Απρίλιο του 2027 και μαζί με την αύξηση του κατώτατου μισθού, οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων θα μειωθούν κατά ακόμη 0,5 μονάδες.

Ένας νέος εργαζόμενος που αμείβεται με τον βασικό μισθό υπολογίζεται ότι θα έχει όφελος 414 ευρώ το 2027 και 1.040 ευρώ το 2028. Εργαζόμενος με τρεις τριετίες και σημερινό καθαρό μισθό 959 ευρώ θα δει όφελος 1.055 ευρώ το 2028.

Επίδομα Χριστουγέννων και αυξήσεις στο Δημόσιο

Για τους δημοσίους υπαλλήλους θεσπίζεται επίδομα Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ μικτά, το οποίο θα καταβληθεί για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 2027.

Έως τον Ιανουάριο του 2028 προβλέπονται, επίσης, νέες αυξήσεις μισθών κατά 80 ευρώ μικτά τον μήνα, λόγω της σύνδεσης των αποδοχών στο Δημόσιο με την αύξηση του κατώτατου μισθού.

Για παράδειγμα, δημόσιος υπάλληλος 40 ετών με δύο παιδιά και καθαρό μισθό 1.447 ευρώ θα έχει καθαρή αύξηση 562 ευρώ το 2027 και επιπλέον 402 ευρώ το 2028, με το συνολικό όφελος να φθάνει στα 964 ευρώ.

Μηδενικός φόρος για τους αγρότες έως 20.000 ευρώ

Για τους επαγγελματίες αγρότες μηδενίζεται ο συντελεστής φόρου εισοδήματος για ποσά έως 20.000 ευρώ από το φορολογικό έτος 2026, ενώ το ελάχιστο αφορολόγητο αυξάνεται κατά 13.571 ευρώ και διαμορφώνεται στα 22.204 ευρώ.

Αγρότης με εισόδημα 20.000 ευρώ, ο οποίος πλήρωνε φόρο 1.183 ευρώ, θα έχει πλέον μηδενική επιβάρυνση. Για εισόδημα 30.000 ευρώ, ο φόρος μειώνεται από 5.083 σε 2.183 ευρώ.

Ο «κουμπαράς» των 60.000 ευρώ και οι τρίτεκνοι

Στο δημογραφικό πεδίο δημιουργείται ο «Κουμπαράς για τη Νέα Γενιά» για παιδιά ηλικίας έως δύο ετών. Το κράτος θα καταθέτει ποσό ίσο με εκείνο που τοποθετούν οι γονείς, μέχρι τα 1.200 ευρώ ετησίως, με το ανώτατο όριο να αυξάνεται κατά 10% ανά πενταετία. Σύμφωνα με την παρουσίαση, στην ηλικία των 18 ετών το ποσό θα μπορεί να ξεπερνά τις 60.000 ευρώ.

Για τους τρίτεκνους μηδενίζεται από το φορολογικό έτος 2027 ο φόρος εισοδήματος έως τις 20.000 ευρώ, ενώ το αφορολόγητο αυξάνεται κατά 11.000 ευρώ και φθάνει στα 25.364 ευρώ. Τρίτεκνος με εισόδημα 20.000 ευρώ, ο οποίος σήμερα πληρώνει φόρο 620 ευρώ, θα έχει πλέον μηδενικό φόρο.

Για τους πολύτεκνους αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ το επίδομα γέννησης για κάθε επιπλέον παιδί, με την αλλαγή να καλύπτει γεννήσεις μετά τον Ιανουάριο του 2026. Για το τέταρτο παιδί το επίδομα αυξάνεται από 3.500 σε 4.500 ευρώ και για το πέμπτο από 3.500 σε 5.500 ευρώ.

Από το 2027 τιμαριθμοποιούνται και τα αναπηρικά επιδόματα. Η παρέμβαση αφορά 218.000 πολίτες, με το μέσο ετήσιο όφελος να υπολογίζεται στα 220 ευρώ.

«Σπίτι μου 3», υψηλότερος φόρος για αγοραστές εκτός ΕΕ και κατάργηση ΕΝΦΙΑ

Στο στεγαστικό μέτωπο δημιουργείται το πρόγραμμα «Σπίτι μου 3», συνολικού ύψους 2 δισ. ευρώ, το οποίο θα υλοποιηθεί μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Ο φόρος μεταβίβασης για την αγορά κατοικίας από πολίτες χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξάνεται από το 3% στο 15%.

Από το 2027 καταργείται ο ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκους, αντί του σημερινού ορίου των 1.500 κατοίκων. Στη Δυτική Μακεδονία το πληθυσμιακό όριο διευρύνεται στους 2.200 κατοίκους, από 1.700 σήμερα.

Μείωση 30% στη χονδρική τιμή ρεύματος

Στο ενεργειακό κόστος προβλέπεται σταδιακή μείωση της χονδρικής τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% την περίοδο από το 2027 έως το 2029.

Από τον Ιανουάριο του 2027 μειώνονται επίσης κατά 50% οι χρεώσεις Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας στους οικιακούς λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας.