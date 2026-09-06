Χρηστικά

Λογαριασμοί ρεύματος: Πώς σκοπεύει η κυβέρνηση να ρίξει 30% τις τιμές

Σειρά επιμέρους παρεμβάσεων περιέχει ο νέος στόχος
Electric power box meter for home use
Φωτογραφία iStock
Χάρης Αποσπόρης
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Στο σύνολο του λογαριασμού ρεύματος, και όχι μόνο στο ανταγωνιστικό σκέλος, στοχεύει η μείωση 30% που εξήγγειλε χθες (5.9.2026) από το βήμα της ΔΕΘ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την επόμενη τριετία.

Η αρχή για τις μειώσεις στους λογαριασμούς ρεύματος, όπως ανακοινώθηκε από τη ΔΕΘ, θα γίνει με τη μείωση κατά 50% των Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας από το νέο έτος.

Στην πράξη σημαίνει ότι περιορίζονται από 6,9 σε 3,45 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Πρόκειται για μια μείωση που είναι εφικτή λόγω των διασυνδέσεων των νησιών, που περιορίζουν την ανάγκη για να διατηρούνται οι συγκεκριμένες χρεώσεις το ίδιο ψηλά με πριν.

Έπειτα, υπάρχει μια παρέμβαση η οποία είχε ακουστεί ήδη σαν ιδέα από τους περασμένους μήνες: Η απομάκρυνση των δημοτικών τελών από τους λογαριασμούς ρεύματος. Στην προκειμένη περίπτωση, βεβαίως, το ποσό θα εισπράττεται και πάλι από το κράτος, απλά με διαφορετικό τρόπο.

Με ορίζοντα το 2028, θα έρθει παράλληλα μια σειρά από επιδοτήσεις για την εγκατάσταση αντλιών θερμότητας και ηλιακών θερμοσιφώνων, με αξιοποίηση της ρήτρας διαφυγής και του δημοσιονομικού χώρου 1,5 δισ. που παρέχει.

Πέραν των παραπάνω, το ΥΠΕΝ αναμένεται να παρουσιάσει την Τρίτη στη ΔΕΘ και επιδοτήσεις για την εγκατάσταση μπαταριών σε νοικοκυριά, επιχειρήσεις και Δήμους.

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, η εξοικονόμηση ενέργειας και η αυτοκατανάλωση αποτελούν βασικά εργαλεία στην όλη προσπάθεια να γίνουν φτηνότεροι οι λογαριασμοί ρεύματος.

Αυτό που δεν είναι γνωστό προς το παρόν είναι το αν η κυβέρνηση σκοπεύει να κάνει αλλαγές και σε άλλους τομείς, όπως είναι το μείγμα ηλεκτροπαραγωγής, η προτεραιότητα της μιας τεχνολογίας απέναντι στην άλλη κτλ. Τέτοιες τομές, όμως, έχουν πιο δομικό και μακροπρόθεσμο ορίζοντα πέραν της τριετίας.

Να θυμίσουμε, τέλος, ότι παρέμβαση έκανε το ΥΠΕΝ στις Βρυξέλλες την Παρασκευή, ώστε να αντιμετωπιστεί η κερδοσκοπία στις τιμές του φυσικού αερίου που πληρώνει η Ευρώπη. Η θέση του υπουργείου είναι ότι η κατάσταση με τις ευρωπαϊκές αποθήκες αερίου δεν είναι τόσο κακή ώστε να δικαιολογεί μια εκτόξευση των τιμών σε επίπεδο διπλάσιο σε σχέση με πριν 1-2 χρόνια.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Χρηστικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
382
170
167
131
129
Χρηστικά: Περισσότερα άρθρα
ΔΕΘ 2026: Εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, οικογένειες και επαγγελματίες οι μεγάλοι κερδισμένοι του φετινού πακέτου
Αυξήσεις μισθών, ενίσχυση 400 ευρώ, επίδομα Χριστουγέννων στο Δημόσιο, μηδενικός φόρος για τρίτεκνους και αγρότες, χαμηλότερα τεκμήρια και προκαταβολή φόρου
Στιγμιοτυπα απο την 89η ΔΕΘ 36
Αύξηση μισθών, νέα επιδόματα και μειώσεις φόρων στα 12 μέτρα Μητσοτάκη – Το χρονοδιάγραμμα όσων ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ
Από τα 400 ευρώ στους συνταξιούχους και τον μηδενικό φόρο για αγρότες και τρίτεκνους έως τον κατώτατο μισθό των 1.000 ευρώ, το επίδομα Χριστουγέννων και τον «κουμπαρά» των 60.000 ευρώ
Young woman pressing the calculator for calculate the money for her dept. Asian women are stressed about payment loan problem. people with personal financial crisis concept. Debt, loan concept. 39
Newsit logo
Newsit logo