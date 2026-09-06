Λογαριασμοί ρεύματος: Πώς σκοπεύει η κυβέρνηση να ρίξει 30% τις τιμές

Στο σύνολο του λογαριασμού ρεύματος, και όχι μόνο στο ανταγωνιστικό σκέλος, στοχεύει η μείωση 30% που εξήγγειλε χθες (5.9.2026) από το βήμα της ΔΕΘ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την επόμενη τριετία.

Η αρχή για τις μειώσεις στους λογαριασμούς ρεύματος, όπως ανακοινώθηκε από τη ΔΕΘ, θα γίνει με τη μείωση κατά 50% των Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας από το νέο έτος.

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Στην πράξη σημαίνει ότι περιορίζονται από 6,9 σε 3,45 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Πρόκειται για μια μείωση που είναι εφικτή λόγω των διασυνδέσεων των νησιών, που περιορίζουν την ανάγκη για να διατηρούνται οι συγκεκριμένες χρεώσεις το ίδιο ψηλά με πριν.

Έπειτα, υπάρχει μια παρέμβαση η οποία είχε ακουστεί ήδη σαν ιδέα από τους περασμένους μήνες: Η απομάκρυνση των δημοτικών τελών από τους λογαριασμούς ρεύματος. Στην προκειμένη περίπτωση, βεβαίως, το ποσό θα εισπράττεται και πάλι από το κράτος, απλά με διαφορετικό τρόπο.

Με ορίζοντα το 2028, θα έρθει παράλληλα μια σειρά από επιδοτήσεις για την εγκατάσταση αντλιών θερμότητας και ηλιακών θερμοσιφώνων, με αξιοποίηση της ρήτρας διαφυγής και του δημοσιονομικού χώρου 1,5 δισ. που παρέχει.

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Πέραν των παραπάνω, το ΥΠΕΝ αναμένεται να παρουσιάσει την Τρίτη στη ΔΕΘ και επιδοτήσεις για την εγκατάσταση μπαταριών σε νοικοκυριά, επιχειρήσεις και Δήμους.

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, η εξοικονόμηση ενέργειας και η αυτοκατανάλωση αποτελούν βασικά εργαλεία στην όλη προσπάθεια να γίνουν φτηνότεροι οι λογαριασμοί ρεύματος.

Αυτό που δεν είναι γνωστό προς το παρόν είναι το αν η κυβέρνηση σκοπεύει να κάνει αλλαγές και σε άλλους τομείς, όπως είναι το μείγμα ηλεκτροπαραγωγής, η προτεραιότητα της μιας τεχνολογίας απέναντι στην άλλη κτλ. Τέτοιες τομές, όμως, έχουν πιο δομικό και μακροπρόθεσμο ορίζοντα πέραν της τριετίας.

Να θυμίσουμε, τέλος, ότι παρέμβαση έκανε το ΥΠΕΝ στις Βρυξέλλες την Παρασκευή, ώστε να αντιμετωπιστεί η κερδοσκοπία στις τιμές του φυσικού αερίου που πληρώνει η Ευρώπη. Η θέση του υπουργείου είναι ότι η κατάσταση με τις ευρωπαϊκές αποθήκες αερίου δεν είναι τόσο κακή ώστε να δικαιολογεί μια εκτόξευση των τιμών σε επίπεδο διπλάσιο σε σχέση με πριν 1-2 χρόνια.