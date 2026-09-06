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Συνταξιούχοι άνω των 65: Ενίσχυση 400 ευρώ για όλους, χωρίς οικονομικά κριτήρια – Παραδείγματα

Καταργούνται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που ίσχυαν τα προηγούμενα χρόνια και το μόνο κριτήριο είναι ηλικιακό
Happy senior woman and caregiver walking outdoors
Φωτογραφία iStock
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Με μια εθνική σύνταξη επιπλέον ενισχύονται οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών, οι οποίοι σύμφωνα με τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ θα πληρώνονται 400 ευρώ κάθε Νοέμβριο.

Το μέτρο αυτό για τους συνταξιούχους είναι από τις παρεμβάσεις μόνιμου χαρακτήρα της ΔΕΘ, δηλαδή θα δίνεται κάθε χρόνο τον Νοέμβριο, αρχής γενομένης από τον Νοέμβριο του 2026 και αφορά 2,2 εκατομμύρια συνταξιούχους.

Πρακτικά, διευρύνεται η περίμετρος της παροχής καθώς καταργούνται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που ίσχυαν τα προηγούμενα χρόνια και οι ωφελούμενοι γίνονται 2,2 εκατομμύρια από 1,87 προηγουμένως. Το μόνο κριτήριο είναι ηλικιακό, δηλαδή αφορά συνταξιούχους άνω των 65 ετών.

Η νέα παρέμβαση προβλέπει επίσης αύξηση της ενίσχυσης κατά 100 ευρώ, από τα 300 στα 400 ευρώ, πλησιάζοντας όπως σχολίασε ο πρωθυπουργός την εθνική σύνταξη ύψους 446 ευρώ σήμερα.

Το ποσό των 400 ευρώ θα είναι καθαρό και θα προστίθεται στην ετήσια αύξηση των συντάξεων.

Το επίδομα θα λαμβάνουν επίσης άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστοι υπερήλικες, όπως και χήρες και χήροι που θα το δικαιούνται από το 60ό έτος αντί του 65ου εάν η σύνταξη χηρείας είναι το μόνο τους έσοδο.

Με βάση τα παραδείγματα που παρουσίασε ο πρωθυπουργός χθες (5.9.2026):

Παράδειγμα 1

  • συνταξιούχος με μηνιαίο καθαρό εισόδημα 823 ευρώ θα λάβει επιπλέον
  • 208 ευρώ από την ετήσια αύξηση της σύνταξης και
  • 400 ευρώ από τη μόνιμη ενίσχυση.
  • Το συνολικό καθαρό όφελος θα φθάσει στα 608 ευρώ τον χρόνο.

Παράδειγμα 2

  • συνταξιούχος με μηνιαίο εισόδημα 1.086 ευρώ θα έχει
  • συνολικό όφελος από την αύξηση και την ενίσχυση 684 ευρώ καθαρά.

Παράδειγμα 3

  • συνταξιούχος με μηνιαία σύνταξη 1.716 ευρώ θα έχει
  • συνολικό καθαρό όφελος 849 ευρώ τον χρόνο.
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