Δάνεια από το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων – Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για αιτήσεις

Στις 9 Σεπτεμβρίου, στις 11.00 π.μ., αρχίζει η διαδικασία χορήγησης δανείων από το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.), μέσω ειδικής πλατφόρμας.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ενεργή μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου ποσού που έχει εγκριθεί για δάνεια.

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Το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) χορηγεί δάνεια (χρηματικές διευκολύνσεις) στους εν ενεργεία μετόχους του για την αντιμετώπιση έκτακτων οικονομικών αναγκών κατά τη διάρκεια του υπαλληλικού τους βίου και εξοφλούνται σε 36 μηνιαίες ισόποσες τοκοχρεωλυτικές δόσεις. Δάνεια από το Μ.Τ.Π.Υ. δικαιούνται μόνο οι εν ενεργεία μέτοχοι.

Ποιοι είναι δικαιούχοι

Μέτοχοι του Μ.Τ.Π.Υ. είναι οι μόνιμοι τακτικοί δημόσιοι υπάλληλοι, το προσωπικό (πολιτικό και ένστολο) του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και το πολιτικό προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ. και οι αστυνομικοί που έχουν υπαχθεί στα ασφαλιστικά ταμεία της πρώην Αστυνομίας Πόλεων, αλλά και οι προαιρετικά εγγεγραμμένοι στο Μ.Τ.Π.Υ. υπάλληλοι των δήμων. Οι μέτοχοι που υπάγονται στην ΕΛΑΣ θα πρέπει να εφαρμόζουν την Διαταγή της υπηρεσίας τους με αρ. 28030/24/2222968 στις 29.10.2024.

Δικαίωμα λήψης δανείου έχουν οι μέτοχοι που συμμετέχουν στο Ταμείο για διάστημα άνω των δύο ετών, με συνεχόμενες μηνιαίες κρατήσεις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ., βάσει των στοιχείων της ΕΑΠ που διαθέτει το Μ.Τ.Π.Υ. κατά την ημέρα της αίτησης και με την προϋπόθεση ότι πληρούν το ηλικιακό κριτήριο των 65 ετών (64 έτη-11 μήνες-29 ημέρες).

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Δεν δικαιούνται δάνειο:

οι μη μέτοχοι του Μ.Τ.Π.Υ.,

οι μέτοχοι που δεν έχουν συμπληρώσει διετή συμμετοχή στο Μ.Τ.Π.Υ.,

οι μέτοχοι που είναι άνω των 64 ετών-11 μηνών-29 ημερών,

οι μέτοχοι που δεν έχουν μηνιαίες συνεχόμενες τακτικές κρατήσεις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.,

οι μέτοχοι που οφείλουν προηγούμενο δάνειο,

οι μέτοχοι που έχουν υποβάλει αίτηση παραίτησης,

οι μέτοχοι που βρίσκονται σε άδεια άνευ αποδοχών και

οι μέτοχοι που δεν είναι φορολογικά ενήμεροι για είσπραξη χρημάτων από φορείς του δημόσιου τομέα, πλην κεντρικής διοίκησης.

Τα δάνεια χορηγούνται τοκοχρεωλυτικά και εξοφλούνται σε 36 ισόποσες μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις ενώ το επιτόκιο για το δεύτερο εξάμηνο του 2026 ανέρχεται στο 7% και παραμένει σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια εξόφλησης του δανείου.