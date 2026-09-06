Τα μέτρα – έκπληξη του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ: «Κουμπαράς» άνω των 60.000 ευρώ, μηδενισμός του φόρου στο αγροτικό εισόδημα και επίδομα 500 ευρώ στο Δημόσιο

Μη αναμενόμενα μέτρα προέκυψαν από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ το βράδυ του Σαββάτου (05.09.2026) τα οποία εστιάζουν στη νέα γενιά, στους δημοσίους υπαλλήλους, στους αγρότες και στους τρίτεκνους.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενέταξε τα συγκεκριμένα μέτρα σε έναν σχεδιασμό που εκτείνεται έως το 2030, συνδυάζοντας νέες εισοδηματικές ενισχύσεις με φορολογικές ελαφρύνσεις και παρεμβάσεις για το δημογραφικό.

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Από το βήμα του Βελλιδείου, ο πρωθυπουργός αποκάλυψε τους όρους, τα ποσά των ενισχύσεων, καθώς και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους.

Ο «κουμπαράς» για τη νέα γενιά

Στην πρώτη γραμμή των εξαγγελιών βρέθηκε ο «Κουμπαράς για τη Νέα Γενιά», ένας νέος αποταμιευτικός λογαριασμός στον οποίο θα μπορούν να ενταχθούν παιδιά ηλικίας έως δύο ετών.

Για κάθε ποσό που θα καταθέτουν οι γονείς, το κράτος θα προσθέτει ισόποση συμμετοχή, μέχρι το ανώτατο όριο των 1.200 ευρώ ετησίως. Το συγκεκριμένο πλαφόν θα αυξάνεται κατά 10% ανά πενταετία.

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Όταν το παιδί συμπληρώνει το 18ο έτος της ηλικίας του, το συνολικό κεφάλαιο θα μπορεί να ξεπερνά τις 60.000 ευρώ. Η παρέμβαση διαφοροποιείται από τα συνηθισμένα οικογενειακά επιδόματα, καθώς δεν χρηματοδοτεί τις τρέχουσες ανάγκες του νοικοκυριού, αλλά επιδιώκει να δημιουργήσει ένα αρχικό κεφάλαιο για την ενηλικίωση του παιδιού.

Επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ στο Δημόσιο

Στα μέτρα-έκπληξη περιλαμβάνεται και η καθιέρωση ετήσιου επιδόματος Χριστουγέννων για τους δημοσίους υπαλλήλους, ύψους 500 ευρώ μικτά.

Η πρώτη πληρωμή τοποθετείται τον Δεκέμβριο του 2027. Η νέα παροχή αποκτά μόνιμο χαρακτήρα, χωρίς πάντως να αποτελεί πλήρη επαναφορά του 13ου μισθού.

Παράλληλα, έως τον Ιανουάριο του 2028 προβλέπονται νέες αυξήσεις αποδοχών κατά 80 ευρώ μικτά τον μήνα, λόγω της σύνδεσης των μισθών στο Δημόσιο με την πορεία του κατώτατου μισθού.

Για παράδειγμα, δημόσιος υπάλληλος ηλικίας 40 ετών, με δύο παιδιά και σημερινό καθαρό μισθό 1.447 ευρώ, θα έχει συνολικό καθαρό όφελος 562 ευρώ το 2027 και επιπλέον 402 ευρώ το 2028.

Μηδενικός φόρος για τους αγρότες

Η φορολογική παρέμβαση για τους επαγγελματίες αγρότες αποτέλεσε ακόμη ένα από τα μέτρα – έκπληξη.

Από το φορολογικό έτος 2026 μηδενίζεται ο συντελεστής φόρου εισοδήματος για ποσά έως τις 20.000 ευρώ, ενώ το ελάχιστο αφορολόγητο αυξάνεται κατά 13.571 ευρώ και διαμορφώνεται στις 22.204 ευρώ.

Επαγγελματίας αγρότης με εισόδημα 20.000 ευρώ, ο οποίος επιβαρυνόταν με φόρο 1.183 ευρώ, θα έχει πλέον μηδενικό φόρο. Για εισόδημα 30.000 ευρώ, η επιβάρυνση περιορίζεται από τα 5.083 στα 2.183 ευρώ.

Η φορολογική ελάφρυνση των τριτέκνων

Αντίστοιχη παρέμβαση θεσπίζεται για τις τρίτεκνες οικογένειες από το φορολογικό έτος 2027.

Ο φόρος εισοδήματος μηδενίζεται για ποσά έως τις 20.000 ευρώ, ενώ το αφορολόγητο αυξάνεται κατά 11.000 ευρώ και φθάνει στις 25.364 ευρώ. Τρίτεκνος με εισόδημα 20.000 ευρώ, ο οποίος κατέβαλλε φόρο 620 ευρώ, δεν θα έχει πλέον φορολογική επιβάρυνση.

Για τις πολύτεκνες οικογένειες αυξάνεται παράλληλα κατά 1.000 ευρώ το επίδομα γέννησης για κάθε επιπλέον παιδί. Το ποσό για το τέταρτο παιδί ανεβαίνει από τις 3.500 στις 4.500 ευρώ και για το πέμπτο παιδί στις 5.500 ευρώ, για γεννήσεις μετά τον Ιανουάριο του 2026.

Μεταξύ των μέτρων που δεν είχαν απασχολήσει τη δημόσια συζήτηση πριν από τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού βρίσκονται η μείωση κατά 50% των χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας στους οικιακούς λογαριασμούς ρεύματος από τον Ιανουάριο του 2027 και η αύξηση από το 3% στο 15% του φόρου μεταβίβασης για αγορές κατοικιών από πολίτες χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται η τιμαριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων από το 2027, η διεύρυνση της κατάργησης του ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους και η μεταφορά 1,5 δισ. ευρώ στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα για τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.