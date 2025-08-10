Δεκαπενταύγουστος: Πώς θα πληρωθούν όσοι θα δουλεύουν

Η 15η Αυγούστου η οποία για φέτος (2025) πέφτει ημέρα Παρασκευή, ανήκει στις υποχρεωτικές αργίες και η ΓΣΕΕ, μέσω του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζομένων Ανέργων της Συνομοσπονδίας (ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ), ενημερώνει τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα για τον τρόπο αμοιβής της αργίας.

H 15η Αυγούστου, έχει καθοριστεί από το νόμο ως υποχρεωτική αργία (αρθ. 193 ΠΔ 80/2022, αρθ. 60 ν. 4808/2021). Στις ημέρες υποχρεωτικής αργίας απαγορεύεται η απασχόληση των μισθωτών καθώς και η λειτουργία των επιχειρήσεων, εκτός από εκείνες που νόμιμα λειτουργούν τις Κυριακές και κατά τις υποχρεωτικές αργίες.

Ως προς την αμοιβή της Παρασκευής 15 Αυγούστου 2025 ισχύουν τα εξής:

Για τις επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν

Στις επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν καταβάλλεται χωρίς κάποια προσαύξηση το σύνηθες ημερομίσθιο σε όσους αμείβονται με ημερομίσθιο, ενώ σε όσους αμείβονται με μισθό καταβάλλεται ο μηνιαίος μισθός τους.

Για τις επιχειρήσεις που νόμιμα λειτουργούν

Οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν δικαιούνται:

1. Αν αμείβονται με ημερομίσθιο, το σύνηθες καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75% που θα υπολογισθεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν

2. Στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι αμείβονται με μηνιαίο μισθό:

αν πρόκειται για επιχειρήσεις που αργούν κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας και εκτάκτως θα λειτουργήσουν την 15η Αυγούστου, οφείλεται το 1/25 του συνήθως καταβαλλομένου μισθού τους και επιπλέον προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ημερομισθίου για όσες ώρες απασχοληθούν αν πρόκειται για επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές και τις λοιπές από το νόμο αργίες, οφείλεται μόνον προσαύξηση 75%, που υπολογίζεται στο 1/25 του νομίμου ημερομισθίου τους για όσες ώρες απασχοληθούν.

Επιπλέον οι εργαζόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι: