Δωρεάν αναλήψεις από ATM: Ποιες αλλαγές έχουν γίνει στις προμήθειες των τραπεζών

Από τη Δευτέρα (11.8.2025) βρίσκεται σε ισχύ το νέο πλαίσιο για τις αναλήψεις μετρητών από ΑΤΜ, το οποίο μειώνει σημαντικά το κόστος των τραπεζικών προμηθειών για τους καταναλωτές.
Με βάση τη ρύθμιση που υιοθετήθηκε, εφαρμόζεται εθνικό πλαφόν ύψους 1,50 ευρώ για συγκεκριμένες κατηγορίες συναλλαγών από ATM, καταργώντας τις υψηλότερες χρεώσεις από προμήθειες που ίσχυαν έως σήμερα.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Η αλλαγή αφορά κυρίως αναλήψεις με κάρτες που έχουν εκδοθεί από ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, ανεξαρτήτως αν η ανάληψη γίνεται από ΑΤΜ της ίδιας ή άλλης τράπεζας.
Στόχος είναι να περιοριστεί το κόστος για τους πολίτες, ειδικά σε περιοχές με περιορισμένη τραπεζική παρουσία, όπου πολλές φορές αναγκάζονταν να χρησιμοποιούν μηχανήματα διαφορετικής τράπεζας από τη δική τους.
Η μείωση της χρέωσης εκτιμάται ότι θα ανακουφίσει σημαντικά τους χρήστες που πραγματοποιούν τακτικά αναλήψεις μικρών ποσών, ενώ θα ευνοήσει και τους επισκέπτες σε τουριστικούς προορισμούς, όπου οι χρεώσεις ήταν συχνά υψηλότερες. Το μέτρο εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο βελτίωσης της διαφάνειας και εναρμόνισης των τραπεζικών προμηθειών.
Αναλυτικά, το νέο καθεστώς προβλέπει:
- Μηδενισμό προμηθειών για αναλήψεις μετρητών μεταξύ όλων των τραπεζών που συμμετέχουν στο διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ
- Κατάργηση χρεώσεων από τρίτους παρόχους όταν υπάρχει άμεση ή έμμεση μετοχική σύνδεση με την τράπεζα του πελάτη
- Μηδενικές χρεώσεις και από τρίτους παρόχους σε δημοτικές κοινότητες όπου λειτουργεί μόνο ένα ΑΤΜ
- Πλαφόν 1,50 ευρώ για αναλήψεις από ΑΤΜ τρίτων παρόχων υπηρεσιών πληρωμών σε όλη τη χώρα
- Δωρεάν ερώτηση υπολοίπου για όλους τους κατόχους καρτών, ανεξαρτήτως τράπεζας ή παρόχου ΑΤΜ
- Ενιαία χρέωση 0,50 ευρώ για αποστολή εμβασμάτων μέσω ψηφιακών καναλιών (web, mobile, internet banking) από τρίτους παρόχους, σε ισοτιμία με τις χρεώσεις των τραπεζών
- Νομοθετική κατοχύρωση ότι καμία τράπεζα δεν μπορεί να χρεώνει τους πελάτες της για αναλήψεις μετρητών