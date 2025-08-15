Δωρεάν αναλήψεις από ATM: Ποιες αλλαγές έχουν γίνει στις προμήθειες των τραπεζών

Από τη Δευτέρα (11.8.2025) βρίσκεται σε ισχύ το νέο πλαίσιο για τις αναλήψεις μετρητών από ΑΤΜ, το οποίο μειώνει σημαντικά το κόστος των τραπεζικών προμηθειών για τους καταναλωτές.

Με βάση τη ρύθμιση που υιοθετήθηκε, εφαρμόζεται εθνικό πλαφόν ύψους 1,50 ευρώ για συγκεκριμένες κατηγορίες συναλλαγών από ATM, καταργώντας τις υψηλότερες χρεώσεις από προμήθειες που ίσχυαν έως σήμερα.

Η αλλαγή αφορά κυρίως αναλήψεις με κάρτες που έχουν εκδοθεί από ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, ανεξαρτήτως αν η ανάληψη γίνεται από ΑΤΜ της ίδιας ή άλλης τράπεζας.

Στόχος είναι να περιοριστεί το κόστος για τους πολίτες, ειδικά σε περιοχές με περιορισμένη τραπεζική παρουσία, όπου πολλές φορές αναγκάζονταν να χρησιμοποιούν μηχανήματα διαφορετικής τράπεζας από τη δική τους.

Η μείωση της χρέωσης εκτιμάται ότι θα ανακουφίσει σημαντικά τους χρήστες που πραγματοποιούν τακτικά αναλήψεις μικρών ποσών, ενώ θα ευνοήσει και τους επισκέπτες σε τουριστικούς προορισμούς, όπου οι χρεώσεις ήταν συχνά υψηλότερες. Το μέτρο εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο βελτίωσης της διαφάνειας και εναρμόνισης των τραπεζικών προμηθειών.

Αναλυτικά, το νέο καθεστώς προβλέπει: