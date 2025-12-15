Δώρο Χριστουγέννων: Μέχρι 19 Δεκεμβρίου η καταβολή του – Online υπολογισμός

Τη δυνατότητα να υπολογίσουν το ποσό του Δώρου Χριστουγέννων που δικαιούνται προσφέρει στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα η ΓΣΕΕ, μέσω online εφαρμογής που έχει αναπτυχθεί σε συνεργασία με το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων (ΚΕΠΕΑ).

Αναλυτικότερα, η περίοδος υπολογισμού του Δώρου Χριστουγέννων εκτείνεται από την 1η Μαΐου έως και την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Οι εργαζόμενοι μπορούν να εισάγουν στην εφαρμογή της ΓΣΕΕ τα απαραίτητα στοιχεία, όπως το ύψος των αποδοχών τους και τη διάρκεια της εργασιακής τους σχέσης, ώστε να υπολογιστεί το ποσό που τους αναλογεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπολογίστε το Δώρο Χριστουγέννων στην online εφαρμογή.

Οι εργαζόμενοι των οποίων η εργασιακή σχέση διήρκεσε χωρίς διακοπή σε όλο το παραπάνω διάστημα δικαιούνται ολόκληρο το Δώρο, το οποίο αντιστοιχεί σε έναν μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και σε 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Δώρο Χριστουγέννων πρέπει να καταβληθεί το αργότερο έως τις 21 Δεκεμβρίου κάθε έτους και υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές και Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών. Ωστόσο, 21 Δεκεμβρίου φέτος είναι ημέρα Κυριακή, άρα η ολοκλήρωση της προθεσμίας πληρωμής μετατίθεται δύο ημέρες πριν, Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου. Ο εργοδότης μπορεί να το καταβάλει και νωρίτερα εάν το επιθυμεί. Οι αξιώσεις για το Δώρο Χριστουγέννων παραγράφονται μετά την πάροδο πέντε ετών από το τέλος του έτους στο οποίο κατέστη απαιτητό.

Όσοι δεν απασχολήθηκαν σε ολόκληρη τη χρονική αυτή περίοδο δικαιούνται αναλογία του Δώρου, ανάλογα με τη διάρκεια της εργασιακής τους σχέσης. Στην περίπτωση αυτή, το Δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται σε 2/25 του μηνιαίου μισθού ή σε δύο ημερομίσθια – ανάλογα με τον τρόπο αμοιβής – για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες εργασίας. Ακόμη και οι εργαζόμενοι που απασχολήθηκαν για χρονικό διάστημα μικρότερο των 19 ημερών δικαιούνται το αντίστοιχο κλάσμα του Δώρου.

Στο διάστημα υπολογισμού συνυπολογίζονται και οι ημέρες νόμιμης απουσίας από την εργασία, όπως η ετήσια άδεια και η άδεια μητρότητας. Όσον αφορά την απουσία λόγω ασθένειας, υπολογίζονται τα λεγόμενα «τριήμερα ασθενείας», δηλαδή οι ημέρες για τις οποίες δεν καταβάλλεται επίδομα ασθενείας, ενώ αφαιρούνται τα διαστήματα κατά τα οποία καταβάλλεται επίδομα από τον ασφαλιστικό φορέα.

Βάση για τον υπολογισμό του Δώρου αποτελούν οι αποδοχές που καταβάλλονται στους μισθωτούς στις 10 Δεκεμβρίου. Σε περίπτωση που η εργασιακή σχέση έχει λυθεί νωρίτερα, το Δώρο υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές της τελευταίας ημέρας εργασίας.

Σύμφωνα με τη νομολογία, στις τακτικές αποδοχές εντάσσονται επίσης το επίδομα αδείας, το οποίο υπολογίζεται με προσαύξηση του συνολικού ποσού του Δώρου κατά τον συντελεστή 0,041666. Για παράδειγμα, εργαζόμενος με Δώρο Χριστουγέννων 900 ευρώ μικτά, με την προσαύξηση του επιδόματος αδείας θα λάβει 938 ευρώ.

Επιπλέον, συνυπολογίζονται η αμοιβή της νόμιμης υπερωρίας και της υπερεργασίας όταν παρέχονται τακτικά, η αμοιβή για εργασία τις Κυριακές, τις αργίες ή κατά τις νυχτερινές ώρες, εφόσον η απασχόληση είναι σταθερή και μόνιμη, η αξία του χορηγούμενου γάλακτος, καθώς και τυχόν πριμ παραγωγικότητας που καταβάλλονται συστηματικά.

Στις τακτικές αποδοχές περιλαμβάνονται επίσης τα φιλοδωρήματα, τα οδοιπορικά έξοδα που δεν συνδέονται με υπηρεσιακές μετακινήσεις, το επίδομα τακτικότητας και το επίδομα κατοικίας.

Ειδικές κατηγορίες εργαζομένων

Ωρομίσθιοι : Το Δώρο υπολογίζεται βάσει του μέσου όρου των αποδοχών από 1η Μαΐου έως 31η Δεκεμβρίου.

: Το Δώρο υπολογίζεται βάσει του μέσου όρου των αποδοχών από 1η Μαΐου έως 31η Δεκεμβρίου. Μερική απασχόληση : Το Δώρο υπολογίζεται με βάση τις μειωμένες αποδοχές και τον χρόνο απασχόλησης.

: Το Δώρο υπολογίζεται με βάση τις μειωμένες αποδοχές και τον χρόνο απασχόλησης. Εκ περιτροπής / διαλείπουσα εργασία: Δικαιούνται ένα ημερομίσθιο για κάθε οκτώ πραγματοποιθέντα ημερομίσθια

Σε περίπτωση μη καταβολής του Δώρου έως τις 21 Δεκεμβρίου, οι εργαζόμενοι ή τα σωματεία τους μπορούν να προσφύγουν στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας για τη σύνταξη μηνυτήριας αναφοράς. Η αναφορά διαβιβάζεται στον Εισαγγελέα για την άσκηση ποινικής δίωξης κατά του εργοδότη, ενώ παράλληλα κινείται και η αυτόφωρη διαδικασία.