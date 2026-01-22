Δώρο Χριστουγέννων σε 2.313 εργαζόμενους με παρέμβαση της Επιθεώρησης Εργασίας

Μετά από παρέμβαση της Επιθεώρησης Εργασίας πάνω από 2.300 εργαζόμενοι και συγκεκριμένα 2.313 πήραν Δώρο Χριστουγέννων το 2025, λαμβάνοντας συνολικά 1.223.272 ευρώ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, υποβλήθηκαν 943 καταγγελίες, οι οποίες αφορούσαν στη μη καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων 2025 σε 3.694 εργαζόμενους.

Έπειτα από τη μεσολάβηση της Επιθεώρησης Εργασίας, 420 επιχειρήσεις επέδειξαν συμμόρφωση. Διευθετήθηκαν 423 εργατικές διαφορές μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών και καταβλήθηκαν σε 2.313 εργαζόμενους τα οφειλόμενα ποσά (1.223.272 ευρώ).

Σε 47 περιπτώσεις μη καταβολής, υποβλήθηκε μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία και στα Αστυνομικά Τμήματα για την κίνηση της διαδικασίας του αυτοφώρου.