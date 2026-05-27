ΔΥΠΑ: 117 εργαστήρια τον Ιούνιο για εύρεση εργασίας και αλλαγή επαγγέλματος – Τι ευκαιρίες προσφέρονται

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) ανακοίνωσε ότι μέσα στον Ιούνιο θα πραγματοποιηθούν 117 εργαστήρια για ανθρώπους που επιθυμούν να βρουν εργασία ή και να ακολουθήσουν διαφορετικό προσανατολισμό στο επάγγελμα που θέλουν να ασκούν.

Τα 117 εργαστήρια της ΔΥΠΑ για την εργασία θα λάβουν χώρα σε όλη την Ελλάδα. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παρακολουθήσουν δια ζώσης τα 95 από τα εργαστήρια σε 69 Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2), ενώ τα υπόλοιπα 22 θα μπορούν να τα παρακολουθήσουν μέσω της πλατφόρμας e-Εργαστήρια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι θεματικές ενότητες

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εξειδικευμένα εργαστήρια από εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ, σε θεματικές ενότητες όπως:

Πώς να δημιουργήσω ένα αποτελεσματικό βιογραφικό

Πώς να προετοιμαστώ σωστά για μια συνέντευξη

Από την ιδέα στην πράξη: τα βήματα μιας επιτυχημένης επιχειρηματικής προσπάθειας

Πώς να σχεδιάσω το επιχειρηματικό μου σχέδιο

Τα κοινωνικά δίκτυα στην αναζήτηση εργασίας

Εμπλουτίζω το βιογραφικό μου με δεξιότητες – γνωριμία με το ESCO

Κοινωνική επιχειρηματικότητα και Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία

Business Model Canvas: σχεδίασε τη δική σου επιχείρηση σε 9 κινήσεις

Δημιουργώ την προσωπική μου περιγραφή – αναδεικνύω την επαγγελματική μου ιστορία

Η ψηφιακή επιχείρηση στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης (Digital First)

Η ανθεκτικότητα ως δεξιότητα προσαρμογής στο εργασιακό περιβάλλον

Αξιοποιώ την Τεχνητή Νοημοσύνη στη δημιουργία βιογραφικού

Για να παρακολουθήσουν από κοντά τα εργαστήρια, οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή αποστέλλοντας email με τα στοιχεία επικοινωνίας τους στη διεύθυνση του ΚΠΑ2 στο οποίο πραγματοποιείται το εργαστήριο.

Σημειώνεται ότι ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος και θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας, με βάση την ημερομηνία αποστολής της αίτησης. Η συμμετοχή επιβεβαιώνεται με σχετικό email από το ΚΠΑ2. Τα εργαστήρια έχουν διάρκεια 3 ωρών και ξεκινάνε από τις 09:00 έως τις 11:00, ανάλογα με το ΚΠΑ2 όπου διεξάγονται.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε εδώ αναλυτικά το πρόγραμμα των δια ζώσης εργαστηρίων.

Για τα 22 διαδικτυακά e-Εργαστήρια διάρκειας 2 ωρών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν το πρόγραμμα με τις θεματικές και να δηλώσουν συμμετοχή στη διεύθυνση https://www.dypa.gov.gr/workshops

Σημειώνεται ότι υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων συμμετοχής (έως 50 άτομα) και θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τη συμπλήρωση των θέσεων ανά εργαστήριο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σε περισσότερα από ένα εργαστήρια, εφόσον το επιθυμούν.