ΔΥΠΑ: 158 εργαστήρια συμβουλευτικής τον Μάρτιο

Τα Εργαστήρια Ομαδικής Συμβουλευτικής συνεχίζει δυναμικά τον Μάρτιο η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) σε όλη τη χώρα, προσφέροντας ουσιαστική υποστήριξη σε πολίτες που θέλουν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας ή επιθυμούν να επαναπροσδιορίσουν την επαγγελματική τους πορεία.

Πιο συγκεκριμένα, στόχος των εργαστηρίων της ΔΥΠΑ είναι η ενίσχυση των δεξιοτήτων, η καλύτερη προετοιμασία και η ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ένταξη στην αγορά εργασίας.

Συνολικά τον Μάρτιο θα υλοποιηθούν 158 εργαστήρια όπου τα 136 θα είναι δια ζώσης σε 80 ΚΠΑ2 και τα 22 διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας e-Εργαστήρια.

Θεματικές Ενότητες

Οι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν εξειδικευμένα εργαστήρια από εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ, σε θεματικές όπως:

Δημιουργία αποτελεσματικού βιογραφικού

Προετοιμασία για συνέντευξη εργασίας

Από την ιδέα στην πράξη: βήματα επιτυχημένης επιχειρηματικής προσπάθειας

Σχεδιασμός επιχειρηματικού πλάνου

Αξιοποίηση κοινωνικών δικτύων στην αναζήτηση εργασίας

Εμπλουτισμός βιογραφικού με δεξιότητες – γνωριμία με το ESCO

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα & Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία

Business Model Canvas: σχεδίασε τη δική σου επιχείρηση σε 9 κινήσεις

Προσωπικό επαγγελματικό αφήγημα (personal branding)

Ψηφιακή επιχείρηση στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης (Digital First)

Η ανθεκτικότητα ως δεξιότητα προσαρμογής

Αξιοποίηση Τεχνητής Νοημοσύνης στη δημιουργία βιογραφικού

Δια ζώσης εργαστήρια

Τα δια ζώσης εργαστήρια έχουν διάρκεια 3 ώρες με ώρα έναρξης: 09:00 – 11:00 (ανάλογα με το ΚΠΑ2) και πραγματοποιούνται από εξειδικευμένους εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή αποστέλλοντας email στο ΚΠΑ2 που διοργανώνει το εργαστήριο. Οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας βάσει ημερομηνίας αίτησης.

Δείτε το πρόγραμμα δια ζώσης εργαστηρίων

Διαδικτυακά e-Εργαστήρια

Τα Διαδικτυακά e-Εργαστήρια έχουν διάρκεια 2 ώρες και ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων είναι έως 50 άτομα ανά εργαστήριο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν το αναλυτικό πρόγραμμα και να δηλώσουν συμμετοχή στο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Η πλατφόρμα παραμένει ανοιχτή μέχρι τη συμπλήρωση των θέσεων. Υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής σε περισσότερα από ένα εργαστήρια