ΔΥΠΑ: 160 εργαστήρια συμβουλευτικής τον Φεβρουάριο

Η ουσιαστική ενίσχυση των πολιτών που αναζητούν εργασία ή θέλουν να επαναπροσδιορίσουν την επαγγελματική τους πορεία επιδιώκεται το 2026 μέσω των Εργαστηρίων Ομαδικής Συμβουλευτικής, που πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Συγκεκριμένα, μέσω των Εργαστηρίων Ομαδικής Συμβουλευτικής της ΔΥΠΑ, στόχος είναι η ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ένταξη των πολιτών στην αγορά εργασίας. Κατά τον μήνα Φεβρουάριο θα πραγματοποιηθούν συνολικά 160 εργαστήρια, εκ των οποίων 138 θα είναι δια ζώσης, σε 81 ΚΠΑ2 σε όλη την Ελλάδα και 22 διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας e-Εργαστήρια.

Ποια θέματα καλύπτονται

Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν εξειδικευμένα εργαστήρια από έμπειρους εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ, με θεματικές όπως:

Πώς να δημιουργήσω ένα αποτελεσματικό βιογραφικό

Πώς να προετοιμαστώ σωστά για μια συνέντευξη

Από την ιδέα στην πράξη: τα βήματα μιας επιτυχημένης επιχειρηματικής προσπάθειας

Πώς να σχεδιάσω το επιχειρηματικό μου σχέδιο

Τα κοινωνικά δίκτυα στην αναζήτηση εργασίας

Εμπλουτίζω το βιογραφικό μου με δεξιότητες – γνωριμία με το ESCO

Κοινωνική επιχειρηματικότητα & Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Business Model Canvas: σχεδίασε τη δική σου επιχείρηση σε 9 κινήσεις

Δημιουργώ την προσωπική μου περιγραφή – αναδεικνύω την επαγγελματική μου ιστορία

Η ψηφιακή επιχείρηση στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης (Digital First)

Η ανθεκτικότητα ως δεξιότητα προσαρμογής στο εργασιακό περιβάλλον

Αξιοποιώ την Τεχνητή Νοημοσύνη στη δημιουργία βιογραφικού.

Δια ζώσης εργαστήρια

Διάρκεια: 3 ώρες

Ώρα έναρξης: από 09:00 έως 11:00 (ανάλογα με το ΚΠΑ2)

Υλοποίηση: από εξειδικευμένους εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή αποστέλλοντας email με τα στοιχεία επικοινωνίας τους στη διεύθυνση του ΚΠΑ2 που υλοποιεί το αντίστοιχο εργαστήριο.

Ο αριθμός θέσεων είναι περιορισμένος και θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας, βάσει της ημερομηνίας αποστολής της αίτησης. Η συμμετοχή επιβεβαιώνεται με σχετικό email από το ΚΠΑ2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν το πρόγραμμα των δια ζώσης εργστηρίων εδώ.

Διαδικτυακά e-Εργαστήρια

Για τα 22 διαδικτυακά e-Εργαστήρια, διάρκειας 2 ωρών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τις θεματικές και να δηλώσουν συμμετοχή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος (έως 50 άτομα ανά εργαστήριο) και θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως τη συμπλήρωση των διαθέσιμων θέσεων. Υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής σε περισσότερα από ένα εργαστήρια.