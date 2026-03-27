ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι πίνακες ωφελούμενων για το voucher 750 ευρώ – Δείτε αν είστε μέσα

Σήμερα Παρασκευή (27.3.2026) αναρτάται το Μητρώο ωφελούμενων – εργαζόμενων του νέου προγράμματος της ΔΥΠΑ για το voucher των 750 ευρώ με τίτλο «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση σε δεξιότητες ψηφιακές, πράσινες και οικονομικού εγγραμματισμού για εργαζόμενους ωφελούμενους», μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων.

Οι πίνακες περιλαμβάνουν τους ωφελούμενους για το voucher της ΔΥΠΑ που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα, τους αποκλειόμενους καθώς και τους υπεράριθμους.

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να ενημερωθούν με τον αριθμό ΚΑΥΑΣ (Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής) που έλαβαν κατά την υποβολή της αίτησής τους, στον σύνδεσμο: Αρχική > Κατάρτιση > Προγράμματα Κατάρτισης για το Ταμείο Ανάκαμψης > Προγράμματα κατάρτισης σε δεξιότητες ψηφιακές, πράσινες και οικονομικού εγγραμματισμού για εργαζόμενους MIS 5227573 > Ωφελούμενοι.

Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει η έναρξη της διαδικασίας επιλογής προγραμμάτων σύμφωνα με το εκπαιδευτικό επίπεδο και τα ενδιαφέροντα του κάθε ωφελούμενου.

Τα προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης υλοποιούνται με τη διαδικασία του συστήματος παροχής Επιταγών Κατάρτισης (Training Voucher) και αφορούν πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτιση, συνολικής διάρκειας 150 ωρών. Την κατάρτιση ακολουθεί πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων μέσω Επιταγών Πιστοποίησης (Certification Voucher).

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τις διευθύνσεις:

https://www.dypa.gov.gr/proghrammata-katartisis-ghia-to-tamio-anakampsis

https://www.voucher.gov.gr/