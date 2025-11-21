ΔΥΠΑ: Έως τις 26 Νοεμβρίου οι αιτήσεις για πρόσληψη 1.300 ανέργων στο δημόσιο

Ολοκληρώνεται η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων της ΔΥΠΑ την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου και ώρα 23:59, από τους Φορείς του Υπουργείου Υγείας που έχουν ενταχθεί στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 55 ετών και άνω».
Σύμφωνα με την ΔΥΠΑ, η διαδικασία αφορά συμμετοχή στο «Ειδικό πρόγραμμα στον δημόσιο τομέα της υγείας για την πρόσληψη 1.300 ανέργων ηλικίας 55+».
Το πρόγραμμα στοχεύει:
- στη στήριξη της απασχόλησης σε μία ηλικιακή ομάδα με υψηλότερους δείκτες ανεργίας
- στην ενίσχυση των δημόσιων δομών υγείας με προσωπικό
- στη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες.
Οι Φορείς που δεν έχουν ολοκληρώσει την αίτησή τους καλούνται να το πράξουν εγκαίρως, αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.