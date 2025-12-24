ΔΥΠΑ: Επικαιροποιημένο Μητρώο Προσωρινών Αναπληρωτών και Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών

Το επικαιροποιημένο Μητρώο Προσωρινών Αναπληρωτών και Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών για τις σχολές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της ΔΥΠΑ αναρτήθηκε σήμερα (24.12.2025), μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της ατομικής δομημένης συνέντευξης.

Τα μέλη που περιλαμβάνονται στο Μητρώο της ΔΥΠΑ μπορούν να δουν την ένταξη και τη σειρά κατάταξής τους ανά κατηγορία, κλάδο, ειδικότητα, εκπαιδευτική δομή και γεωγραφική περιοχή, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TAXISnet, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Τα μη ενταγμένα μέλη εμφανίζονται σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 5078/2023 εδώ.

Συγκεκριμένα, η επικαιροποίηση αφορά τις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας, τις Πειραματικές ΕΠΑΣ (ΠΕΠΑΣ), τις Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ), τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ), καθώς και τις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με τα άρθρα 162, 169 και 170 του Ν. 5078/2023.

Η ΔΥΠΑ λειτουργεί 50 ΕΠΑΣ και 7 ΠΕΠΑΣ, παρέχοντας μεταγυμνασιακή επαγγελματική εκπαίδευση σε 37 ειδικότητες αιχμής για την αγορά εργασίας. Το πρόγραμμα ακολουθεί το δυικό σύστημα, συνδυάζοντας θεωρητική και εργαστηριακή κατάρτιση με μάθηση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, με αμοιβή και ασφάλιση.

Οι ΕΠΑΣ απευθύνονται σε νέους 15 – 29 ετών που έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση, με το 77% των αποφοίτων να βρίσκει εργασία εντός 12 μηνών από την αποφοίτησή του.

Οι Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές (ΠΕΠΑΣ) Μαθητείας απευθύνονται σε αποφοίτους υποχρεωτικής εκπαίδευσης άνω των 18 ετών και προσφέρουν σπουδές με αμοιβή και ασφάλιση σε τρεις ειδικότητες στους τομείς του τουρισμού και της φιλοξενίας.

Παράλληλα, η ΔΥΠΑ διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης, λειτουργώντας 30 Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) για πολίτες άνω των 18 ετών, με 41 ειδικότητες υψηλής ζήτησης και δυνατότητα αμειβόμενης πρακτικής άσκησης.

Επιπλέον, η ΔΥΠΑ λειτουργεί 6 Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ), μία Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ στην Αθήνα και ένα Εκπαιδευτικό Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ στη Θεσσαλονίκη.