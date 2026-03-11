ΔΥΠΑ: Η 9η εκδήλωση «JobReady» στην Καλαμάτα

Την 9η εκδήλωση «JobReady» διοργανώνει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) στην Καλαμάτα, την Παρασκευή 20 Μαρτίου, στο ξενοδοχείο Elite City Resort (Ναυαρίνου 237, Καλαμάτα 241 00) από τις 10:00 έως τις 18:00.

Οι εκδηλώσεις «JobReady» της ΔΥΠΑ, όπως αυτή που θα πραγματοποιηθεί στην Καλαμάτα, δίνουν την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να ενισχύσουν τις επαγγελματικές και οριζόντιες δεξιότητές τους (soft skills), να βελτιώσουν το βιογραφικό τους και την παρουσία τους σε μια συνέντευξη εργασίας, ώστε να είναι καλά ενημερωμένοι και αποτελεσματικά προετοιμασμένοι για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας

Παράλληλα, παρέχεται ολοκληρωμένη ενημέρωση για την ανάπτυξη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, ενώ επιτυχημένοι επιχειρηματίες μοιράζονται την εμπειρία τους από τη δημιουργία και την εξέλιξη της δικής τους επιχείρησης.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν για όλους.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να: