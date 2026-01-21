Συμβαίνει τώρα:
Χρηστικά

ΔΥΠΑ: Νέο πρόγραμμα επιχορήγησης για επιχειρήσεις γουνοποιίας

Επιχορήγηση για ενίσχυση απασχόλησης και προστασία θέσεων εργασίας
iStock
iStock

Η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων στη ΔΥΠΑ για το νέο Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της γουνοποιίας ξεκινά σήμερα (21.1.2026).

Συγκεκριμένα, η ΔΥΠΑ στοχεύει μέσα από το πρόγραμμα επιχορήγησης στην ενίσχυση της απασχόλησης και την προστασία των υφιστάμενων θέσεων εργασίας, στο πλαίσιο έκτακτων και επειγόντων μέτρων στήριξης επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία.

Δικαιούχοι είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις και εργοδότες του κλάδου της γουνοποιίας, οι οποίοι διατηρούν εργαζομένους:

  • που είχαν προσληφθεί έως 31/5/2022
  • τέθηκαν σε αναστολή κατά το διάστημα από Ιούλιο 2022 έως και Σεπτέμβριο 2025
  • απασχολούνται στην επιχείρηση στις 17/10/2025 και κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Το ύψος της επιχορήγησης, ανάλογα με το καθεστώς ενίσχυσης που επιλέγει η επιχείρηση, καλύπτει:

  • το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών των ωφελουμένων και
  • μέρος των μηνιαίων αποδοχών τους, έως του ποσού των 550 ευρώ, για χρονικό διάστημα 24 μηνών.

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 36 μήνες:

  • 24 μήνες επιχορήγησης και
  • 12 μήνες υποχρέωσης διατήρησης των θέσεων εργασίας με το ίδιο καθεστώς απασχόλησης.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά, είτε μέσω της πλατφόρμας e-services της ΔΥΠΑ είτε μέσω του gov.gr.

Μετά την υποβολή της αίτησης, η ΔΥΠΑ επιβεβαιώνει ότι η επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται έως τα 12 εκατ. ευρώ και καλύπτεται από τον προϋπολογισμό της ΔΥΠΑ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Χρηστικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
315
128
126
53
52
Χρηστικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo