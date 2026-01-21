ΔΥΠΑ: Νέο πρόγραμμα επιχορήγησης για επιχειρήσεις γουνοποιίας

Η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων στη ΔΥΠΑ για το νέο Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της γουνοποιίας ξεκινά σήμερα (21.1.2026).

Συγκεκριμένα, η ΔΥΠΑ στοχεύει μέσα από το πρόγραμμα επιχορήγησης στην ενίσχυση της απασχόλησης και την προστασία των υφιστάμενων θέσεων εργασίας, στο πλαίσιο έκτακτων και επειγόντων μέτρων στήριξης επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δικαιούχοι είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις και εργοδότες του κλάδου της γουνοποιίας, οι οποίοι διατηρούν εργαζομένους:

που είχαν προσληφθεί έως 31/5/2022

τέθηκαν σε αναστολή κατά το διάστημα από Ιούλιο 2022 έως και Σεπτέμβριο 2025

απασχολούνται στην επιχείρηση στις 17/10/2025 και κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Το ύψος της επιχορήγησης, ανάλογα με το καθεστώς ενίσχυσης που επιλέγει η επιχείρηση, καλύπτει:

το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών των ωφελουμένων και

μέρος των μηνιαίων αποδοχών τους, έως του ποσού των 550 ευρώ, για χρονικό διάστημα 24 μηνών.

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 36 μήνες:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

24 μήνες επιχορήγησης και

12 μήνες υποχρέωσης διατήρησης των θέσεων εργασίας με το ίδιο καθεστώς απασχόλησης.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά, είτε μέσω της πλατφόρμας e-services της ΔΥΠΑ είτε μέσω του gov.gr.

Μετά την υποβολή της αίτησης, η ΔΥΠΑ επιβεβαιώνει ότι η επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται έως τα 12 εκατ. ευρώ και καλύπτεται από τον προϋπολογισμό της ΔΥΠΑ.