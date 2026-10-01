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ΔΥΠΑ: Πάνω από 3.500 θέσεις εργασίας από 140 επιχειρήσεις στην 58η Ημέρα Καριέρας – Στις 10 Οκτωβρίου στην Αθήνα

Διαφορετικές ειδικότητες για υποψηφίους με διαφορετικό εκπαιδευτικό υπόβαθρο, επαγγελματική εμπειρία και επίπεδο εξειδίκευσης
Ημέρα Καριέρας
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
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Περισσότερες από 140 επιχειρήσεις και πάνω από 3.500 διαθέσιμες θέσεις εργασίας περιμένουν τους ενδιαφερόμενους στην 58η Ημέρα Καριέρας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Η εκδήλωση της ΔΥΠΑ απευθύνεται σε ανέργους που αναζητούν μία θέση εργασίας, αλλά και σε εργαζόμενους που ενδιαφέρονται για νέες επαγγελματικές ευκαιρίες ή επιθυμούν να αλλάξουν εργασία.

Η 58η Ημέρα Καριέρας θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026, από τις 10:00 έως τις 18:00, στο ξενοδοχείο Divani Caravel (Λεωφόρος Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, Αθήνα). Κατά τη διάρκειά της, οι υποψήφιοι θα μπορούν να συνομιλήσουν απευθείας με στελέχη ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων, να καταθέσουν το βιογραφικό τους και να συζητήσουν για τις διαθέσιμες θέσεις και τις δυνατότητες συνεργασίας.

Ενδεικτικά, οι επιχειρήσεις αναζητούν μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων, ηλεκτρολόγους, μηχανολόγους, χημικούς, ψυκτικούς, τεχνολόγους τροφίμων, γεωπόνους, χειριστές μηχανημάτων, ηλεκτροσυγκολλητές και τεχνικούς, καθώς και εργαζόμενους στην παραγωγή, στις αποθήκες, στις πωλήσεις και στις μεταφορές.

Οι διαθέσιμες θέσεις

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΔΥΠΑ, οι διαθέσιμες θέσεις καλύπτουν πολλές διαφορετικές ειδικότητες και απευθύνονται σε υποψηφίους με διαφορετικό εκπαιδευτικό υπόβαθρο, επαγγελματική εμπειρία και επίπεδο εξειδίκευσης.

Άλλωστε, οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας, όπως η βιομηχανία τροφίμων, ενδυμάτων, καλλυντικών, φαρμάκων και δομικών υλικών, το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, οι κατασκευές και τα τεχνικά έργα, η πληροφορική, οι τηλεπικοινωνίες, οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η παροχή υπηρεσιών, η εστίαση, η ψυχαγωγία και η εκπαίδευση.

Παράλληλα, υπάρχουν θέσεις για λογιστές, διοικητικούς υπαλλήλους, νοσηλευτές, μαίες, βιολόγους, αισθητικούς, γραφίστες, στελέχη marketing και project managers, καθώς και για επαγγελματίες της πληροφορικής, όπως προγραμματιστές εφαρμογών και ιστοσελίδων, μηχανικούς λογισμικού και διαχειριστές βάσεων δεδομένων.

Οι ευκαιρίες απασχόλησης περιλαμβάνουν, επίσης, θέσεις στον χώρο της εκπαίδευσης, για δασκάλους, νηπιαγωγούς και καθηγητές διαφόρων ειδικοτήτων, όπως ξένων γλωσσών, μαθηματικών, φυσικής, χημείας και φιλολογικών μαθημάτων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΥΠΑ:

  • Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν.
  • Η προεγγραφή είναι προαιρετική και πραγματοποιείται ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο: https://www.eventora.com/el/Events/imera-karieras-dypa-athina-10-2026?c=ev

Σε όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, στελέχη της ΔΥΠΑ και της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ) θα ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους για τα διαθέσιμα προγράμματα απασχόλησης, τις δράσεις και τις υπηρεσίες συμβουλευτικής της ΔΥΠΑ (πληροφορίες για τις δράσεις της ΔΥΠΑ: www.dypa.gov.gr – Σχετικά με τη ΜΕΜΜΕ: https://www.dypa.gov.gr/memme).

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