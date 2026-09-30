120 δόσεις: Νέα ρύθμιση για χρέη σε εφορία και Ταμεία – Οι όροι και οι προθεσμίες

Έως 120 δόσεις για παλαιά χρέη προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, με ελάχιστη μηνιαία καταβολή 30 ευρώ, ανακοίνωσε η κυβέρνηση, διευρύνοντας τόσο τον χρόνο εξόφλησης όσο και τις οφειλές που θα μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση.

Οι 120 δόσεις θα έχουν επιτόκιο 5,84%, ενώ η προθεσμία υποβολής αίτησης παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου 2027. Δυνατότητα ένταξης θα έχουν και όσοι βρίσκονται ήδη στη ρύθμιση των 72 δόσεων, εφόσον υποβάλουν αίτηση.

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Η κυβέρνηση συνδέει τις παρεμβάσεις με την επιβάρυνση που προκαλεί η ενεργειακή κρίση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και στις επιχειρήσεις, περιορίζοντας τη δυνατότητά τους να εξυπηρετούν συσσωρευμένα χρέη.

Ποιες οφειλές μπαίνουν στις 120 δόσεις

Στη νέα ρύθμιση θα μπορούν να περιληφθούν οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024. Το προηγούμενο όριο ήταν η 31η Δεκεμβρίου 2023, οπότε προστίθεται ακόμη ένα έτος παλαιών χρεών.

Για τις αρρύθμιστες οφειλές, η ημερομηνία ελέγχου μεταφέρεται στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, αντί της 20ής Απριλίου 2026 που ίσχυε προηγουμένως. Η ανακοίνωση προβλέπει ότι οι οφειλές αυτές δεν πρέπει να τελούν σε καθεστώς ρύθμισης κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία.

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Παράλληλα, προβλέπεται ειδικά ότι πολίτες που έχουν ήδη υπαχθεί στη ρύθμιση των 72 δόσεων θα μπορούν, με αίτησή τους, να ενταχθούν στις έως 120 δόσεις.

Η προθεσμία υποβολής αίτησης παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου 2027, από τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Το νέο ανώτατο όριο δίνει δυνατότητα εξόφλησης σε έως δέκα χρόνια, έναντι έξι ετών με τις 72 δόσεις, με ελάχιστη μηνιαία καταβολή 30 ευρώ.

Επιτόκιο 5,84% και 24 δόσεις για νεότερα χρέη

Το επιτόκιο των 120 δόσεων θα είναι ίδιο με εκείνο της πάγιας ρύθμισης των 24 δόσεων, δηλαδή 5,84%. Η κυβέρνηση επικαλείται την ίση μεταχείριση με όσους έχουν ήδη ρυθμίσει τις οφειλές τους μέσω της πάγιας ρύθμισης.

Το επιτόκιο της πάγιας ρύθμισης έχει παραμείνει παγωμένο με διαδοχικές νομοθετικές παρεμβάσεις. Για τις νεότερες οφειλές, από την 1η Ιανουαρίου 2025 και μετά, η ανακοίνωση παραπέμπει στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων.

Ο εξωδικαστικός και η διάσωση της πρώτης κατοικίας

Παράλληλα με τις 120 δόσεις, παραμένει διαθέσιμος ο εξωδικαστικός μηχανισμός, μέσω του οποίου οι οφειλές προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία μπορούν να ρυθμιστούν σε έως 240 δόσεις, ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες κάθε οφειλέτη.

Το κατώτατο όριο οφειλών για υπαγωγή στον εξωδικαστικό έχει μειωθεί στα 5.000 ευρώ, από 10.000 ευρώ.

Από τις 21 Σεπτεμβρίου 2026 έχει ενεργοποιηθεί και η επιλογή διάσωσης της πρώτης κατοικίας μέσω αξιοποίησης της λοιπής ακίνητης περιουσίας στο πλαίσιο του εξωδικαστικού. Η δυνατότητα αυτή επιτρέπει να διαμορφώνεται πρόταση αποπληρωμής με στόχο τη διατήρηση της κύριας κατοικίας και αντίστοιχη μείωση των δόσεων καταβολής.