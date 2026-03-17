ΔΥΠΑ: Παρατείνεται η προθεσμία για αιτήσεις στο νέο πρόγραμμα επιχειρηματικότητας ανέργων 18-29 ετών

Το πρόγραμμα δίνει έμφαση στις γυναίκες και στην ψηφιακή και πράσινη οικονομία
Teenagers look at their mobile phone screens during an interview with Reuters about the bill aimed at banning the use of social networks for those under 15 and mobile phones in high schools from the start of the 2026 school year, in Paris, France, February 20, 2026. REUTERS/Manuel Ausloos
REUTERS / Manuel Ausloos

Παρατείνεται έως τη Δευτέρα 23 Μαρτίου και ώρα 15:00 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα επιχειρηματικότητας ανέργων 18-29 ετών της ΔΥΠΑ, με έμφαση στις γυναίκες και στην ψηφιακή & πράσινη οικονομία, το οποίο επιχορηγεί με 17.500 ευρώ τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων.

Στόχος της 12μηνης δράσης, στο πλαίσιο του προγράμματος της ΔΥΠΑ, είναι η προώθηση της αυτοαπασχόλησης και η δημιουργία νέων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων από 2.114 ανέργους, προσφέροντας ουσιαστική διέξοδο σε νέους που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις άνεργες γυναίκες, καθώς και σε επιχειρηματικές δραστηριότητες που εντάσσονται στους τομείς της ψηφιακής και της πράσινης οικονομίας.

Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε 17.500 ευρώ ανά επιχείρηση και καταβάλλεται σταδιακά, σε τρεις δόσεις, με βάση τη βιωσιμότητα και τη συνεχή λειτουργία της:

  • 1η δόση: 4.700 ευρώ, μετά την έναρξη δραστηριότητας 
  • 2η δόση: 6.400 ευρώ, μετά τη συμπλήρωση έξι μηνών λειτουργίας της επιχείρησης, κατόπιν επαλήθευσης της πραγματικής λειτουργίας της μέσω αυτοψίας 
  • 3η δόση: 6.400 ευρώ, μετά τη συμπλήρωση δώδεκα μηνών λειτουργίας της επιχείρησης, κατόπιν νέας αυτοψίας για την επιβεβαίωση της πραγματικής και συνεχούς λειτουργίας 

Δικαιούχοι της δράσης είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ, ηλικίας 18–29 ετών, οι οποίοι βρίσκονται εκτός Απασχόλησης, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΑΕΚ – νέοι που δεν εργάζονται, δεν σπουδάζουν και δεν συμμετέχουν σε κατάρτιση) και υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης με επιχειρηματικό σχέδιο.

Για τη χρηματοδότηση από τη συγκεκριμένη δράση απαιτείται η υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ): https://app.opske.gr/

Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
92
85
69
41
39
Χρηστικά: Περισσότερα άρθρα
Αλαλούμ με τον ΕΝΦΙΑ, προβλήματα για πληγέντες από φυσικές καταστροφές και δικαιούχους της έκπτωσης 50% – Πού γίνονται τα περισσότερα λάθη
Παράταση και για το έτος 2026 της απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής ΕΝΦΙΑ για ακίνητα σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές
Πολυκατοικίες στην Αθήνα
