Φωτιά στη Μεσσηνία: Καίει στο Ψάρι, σηκώθηκαν 3 εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε σήμερα (18/9/2026) το μεσημέρι, γύρω στις 13:15, σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ψάρι Μεσσηνίας.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στη Μεσσηνία κινητοποιήθηκαν 60 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 16 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

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Επίσης ο Δήμος Οιχαλίας κινητοποιήθηκε προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ψάρι Μεσσηνίας. Κινητοποιήθηκαν 60 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 16 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 18, 2026

Μέχρι στιγμής από την πυρκαγιά δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μεσσηνίας.