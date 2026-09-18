Ελλάδα

Φωτιά στη Μεσσηνία: Καίει στο Ψάρι, σηκώθηκαν 3 εναέρια μέσα

Μέχρι στιγμής από την πυρκαγιά δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές
Φωτιά, εναέρια
(Φωτογραφία αρχείου: Παπαδόπουλος Βασίλης / eurokinissi)
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Φωτιά ξέσπασε σήμερα (18/9/2026) το μεσημέρι, γύρω στις 13:15, σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ψάρι Μεσσηνίας.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στη Μεσσηνία κινητοποιήθηκαν 60 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 16 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Επίσης ο Δήμος Οιχαλίας κινητοποιήθηκε προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Μέχρι στιγμής από την πυρκαγιά δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μεσσηνίας.

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