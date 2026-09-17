Εφορία: Σε βάθος 10ετίας οι έρευνες για μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής – Πότε δεν παραγράφονται στην 5ετία

Έως και 10 χρόνια πριν μπορούν να ελέγχονται οι μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής, σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Παρά την ισχύουσα πενταετή παραγραφή, το Συμβούλιο της Επικρατείας προσθέτει ένα νέο όρο «συμπληρωματικών στοιχείων» στις μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής.

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Με την απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου, ο έλεγχος σε βάθος 10 αντί 5 ετών μπορεί να οδηγήσει στον καταλογισμό νέων φόρων και μεγαλύτερων πρόστιμων, εφόσον προκύψουν νέα δεδομένα.

Ο όρος αυτός , τα συμπληρωματικά στοιχεία δηλαδή, δεν απαιτεί κάθε μελλοντική έκθεση ελέγχου της ΑΑΔΕ για φοροδιαφυγή να επιμηκύνει την ήδη υφιστάμενη πενταετή παραγραφή. Η πενταετία εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό κανόνα. Η επιπρόσθετη πενταετία τίθεται σε εφαρμογή εφόσον έρθουν στο φως νέα, άγνωστα έως τώρα στοιχεία που δεν είχε ανακαλύψει η φορολογική αρχή κατά την αρχική πενταετία.

Πότε δεν ισχύει η πενταετία

Ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ) είναι ξεκάθαρος σε ποιες περιπτώσεις παραγράφεται μια υπόθεση φοροδιαφυγής στην πενταετία και σε ποιες ο χρόνος παρατείνεται στα 10 χρόνια. Η επέκταση της έρευνας σε δεύτερης πενταετίας αποτελεί ειδικά τεκμηριωμένη εξαίρεση

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Ειδικότερα ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας ορίζει ότι:

Η πενταετία υπολογίζεται από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο λήγει η προθεσμία υποβολής της φορολογικής δήλωσης. Για παράδειγμα, για εισοδήματα του 2020, των οποίων η δήλωση υποβλήθηκε το 2021, η παραγραφή συμπληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου 2026. Μέχρι τότε χρειάζεται να έχει κοινοποιηθεί νόμιμα η πράξη προσδιορισμού του φόρου.

Η προθεσμία παραγραφής μπορεί να φθάσει τα δέκα χρόνια

όταν ο φορολογούμενος δεν έχει υποβάλει δήλωση ή

ή όταν η Φορολογική Διοίκηση συλλέξει νέα στοιχεία ή πληροφορίες που δεν μπορούσε να γνωρίζει νωρίτερα και από τα οποία προκύπτει μεγαλύτερη φορολογική οφειλή.

Κάθε έγγραφο που εμφανίζεται μεταγενέστερα δεν αποτελεί νέο στοιχείο.

Η πενταετής παραγραφή μπορεί επίσης να παραταθεί ή να διακοπεί σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως αν υπάρχει ενεργή δικαστική διαδικασία, αμοιβαίος διακανονισμός, αίτημα παροχής πληροφοριών από αλλοδαπή αρχή ή διαδικασία ακύρωσης φορολογικής πράξης.