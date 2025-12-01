ΔΥΠΑ: Τι πλήρωσε και σε ποιους τον Νοέμβριο

Με συνέπεια, διαφάνεια και πλήρη οργάνωση ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές του Νοεμβρίου από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) προς εργαζόμενους, ανέργους, γονείς και ειδικές επαγγελματικές ομάδες.

Σύμφωνα με τη ΔΥΠΑ, οι πληρωμές αποτελούν βασικό πυλώνα της κοινωνικής πολιτικής της Υπηρεσίας, προσφέροντας ουσιαστική στήριξη σε χιλιάδες πολίτες σε όλη τη χώρα.

Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά οι συνολικές δαπάνες και ο αριθμός των ωφελουμένων, ταξινομημένα σε τέσσερις κύριες κατηγορίες.

Επιδόματα ανεργίας & προστασίας εργαζομένων

Μητρότητα – Γονεϊκές άδειες – Κοινωνική προστασία

Εποχικά επιδόματα

Ο Νοέμβριος είναι παραδοσιακά ο μήνας κορύφωσης καταβολών εποχικών βοηθημάτων.

Ειδικά προγράμματα απασχόλησης

Περιλαμβάνονται πληρωμές που αφορούν εκκαθαρίσεις και επικαιροποιήσεις στοιχείων.

Με τις πληρωμές Νοεμβρίου, η ΔΥΠΑ επιβεβαιώνει τον σταθερό της ρόλο στη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, της προστασίας των οικογενειών και της ενίσχυσης της απασχόλησης. Η δημοσιοποίηση αναλυτικών στοιχείων κάθε μήνα αποτελεί μέρος της πολιτικής πλήρους διαφάνειας και λογοδοσίας προς τους πολίτες.

Με συνέπεια και κοινωνική ευαισθησία, η ΔΥΠΑ συνεχίζει να υλοποιεί στοχευμένες παρεμβάσεις που στηρίζουν ουσιαστικά εργαζόμενους, ανέργους, γονείς και ευάλωτες ομάδες