ΔΥΠΑ: Τρία νέα προγράμματα κατάρτισης στα Σωφρονιστικά Καταστήματα Δράμας και Νιγρίτας

Στόχος είναι η κοινωνική επανένταξη και ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στην αγορά εργασίας
ΑΠΕ ΜΠΕ
ΑΠΕ ΜΠΕ / Φωτογραφία αρχείου

Τρία νέα εξειδικευμένα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης υλοποιεί η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) στα Σωφρονιστικά Καταστήματα Δράμας και Νιγρίτας, τα οποία αφορούν κρατούμενους.

Πιο συγκεκριμένα, τα προγράμματα της ΔΥΠΑ που αφορούν κρατούμενους, ενισχύουν έμπρακτα τη στρατηγική για κοινωνική επανένταξη και ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στην αγορά εργασίας.

Από τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου ξεκίνησαν:

  • «Βασικές Δεξιότητες Χρήσης Η/Υ» (80 ώρες): 40 κρατούμενοι του Σωφρονιστικού Καταστήματος Δράμας αποκτούν βασικές ψηφιακές δεξιότητες, χρήση εφαρμογών γραφείου και αξιοποίηση του διαδικτύου.
  • «Συντήρηση και Επισκευή Κλιματιστικών» (250 ώρες): 20 κρατούμενοι του Σωφρονιστικού Καταστήματος Δράμας εκπαιδεύονται στη σύνδεση, εγκατάσταση, έλεγχο και συντήρηση σύγχρονων μονάδων κλιματισμού, αποκτώντας δεξιότητες με άμεση ζήτηση στην αγορά εργασίας.

Την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου ξεκινά:

  • «Μαγειρική Τέχνη – Ζαχαροπλαστική» (250 ώρες): 20 κρατούμενοι στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Νιγρίτας εκπαιδεύονται στην προετοιμασία γευμάτων και γλυκισμάτων, στην ορθή χρήση εξοπλισμού και στους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.

Τα προγράμματα υλοποιούνται από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) Θεσσαλονίκης της ΔΥΠΑ, στο πλαίσιο της συνεργασίας με τη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Η ΔΥΠΑ επενδύει συστηματικά στην κατάρτιση ευάλωτων ομάδων, ενισχύοντας τις δεξιότητες που ζητά η αγορά και δημιουργώντας ουσιαστικές προϋποθέσεις επανένταξης. Η επαγγελματική κατάρτιση αποτελεί κρίσιμο εργαλείο κοινωνικής συνοχής και δεύτερης ευκαιρίας.

