e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών από 11 έως 14 Αυγούστου

Συνολικά 50.761.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 54.846 δικαιούχους
Τον χάρτη των πληρωμών για την περίοδο 11 έως 14 Αυγούστου 2025 από τον e-ΕΦΚΑ και την Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας.

Συνολικά 50.761.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 54.846 δικαιούχους στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

  • στις 14 Αυγούστου, θα καταβληθούν 178.000 ευρώ σε 145 δικαιούχους για παροχές του πρώην ΟΑΕΕ (επιδόματα μητρότητας και ατυχημάτων, καθώς και για έξοδα κηδείας) και
  • από τις 11 έως τις 14 Αυγούστου, θα καταβληθούν 12.500.000 ευρώ σε 500 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 20.000.000 ευρώ σε 34.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
  • 4.000.000 ευρώ σε 5.800 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,
  • 12.000.000 ευρώ σε 11.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης,
  • 2.000.000 ευρώ σε 3.400 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα και
  • 83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».
