e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών από 2 έως 6 Μαρτίου

Συνολικά θα καταβληθούν 2.491.175.622,63 ευρώ σε 4.324.406 δικαιούχους
Χαρτονομίσματα των 20 ευρώ
Τον χάρτη των πληρωμών από τις 2 Μαρτίου έως τις 6 Μαρτίου 2026 από τον e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), ανακοίνωσε σήμερα (27.2.2026) το υπουργείο Εργασίας.

Συγκεκριμένα, θα καταβληθούν συνολικά 73.597.000 ευρώ σε 87.640 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ.

1. Ειδικότερα, από τον e-ΕΦΚΑ:

  • Στις 3 Μαρτίου θα καταβληθούν 297.000 ευρώ σε 340 δικαιούχους για πληρωμή εξωϊδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ.
  • Στις 5 Μαρτίου θα καταβληθούν 14.300.000 σε 32.000 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, ασθένειας και ατυχημάτων).
  • Από τις 2 Μαρτίου έως τις 6 Μαρτίου θα καταβληθούν 16.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

2. Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 20.000.000 ευρώ σε 33.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 22.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

