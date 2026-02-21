e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών από 24 έως 27 Φεβρουαρίου

Τον χάρτη των πληρωμών από τις 24 έως τις 27 Φεβρουαρίου 2026 από τον e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), ανακοίνωσε σήμερα (21.2.2026) το υπουργείο Εργασίας.

Συγκεκριμένα, θα καταβληθούν συνολικά 2.491.175.622,63 ευρώ σε 4.324.406 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

1. Ειδικότερα, από τον e-ΕΦΚΑ:

στις 24 Φεβρουαρίου, θα καταβληθούν 1.280.867.372,54 ευρώ σε 2.568.455 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Μαρτίου 2026,

στις 26 Φεβρουαρίου, θα καταβληθούν 1.126.208.250,09 ευρώ σε 1.671.184 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Μαρτίου 2026,

στις 27 Φεβρουαρίου, θα καταβληθούν 3.300.000 ευρώ σε 8.500 δικαιούχους για την πληρωμή προκαταβολών συντάξεων ν. 4778/2021 Μαρτίου 2026,

από τις 24 έως τις 27 Φεβρουαρίου, θα καταβληθούν 17.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ και

στις 27 Φεβρουαρίου, θα καταβληθούν 7.000.000 ευρώ σε 3.797 δικαιούχους για την επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.

2. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές: