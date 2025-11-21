e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών από 24 έως 28 Νοεμβρίου

Τον χάρτη των πληρωμών για την περίοδο 24 έως 28 Νοεμβρίου από τον e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), ανακοίνωσε σήμερα (21.11.2025) το υπουργείο Εργασίας.

Συγκεκριμένα, θα καταβληθούν συνολικά 2.755.486.523,97 ευρώ σε 5.547.310 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 25 και στις 27 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 2.365.278.153,95 ευρώ σε 4.228.095 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Δεκεμβρίου 2025.

Στις 28 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 3.200.000 ευρώ σε 8.600 δικαιούχους για προκαταβολή συντάξεων μηνός Δεκεμβρίου 2025.

Στις 24 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 2.307.620,02 ευρώ σε 663 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών πόρου μισθωτών.

Στις 28 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 2.500.000 ευρώ σε 2.300 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.

Στις 28 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 310.317.750 ευρώ σε 1.241.271 συνταξιούχους δικαιούχους του επιδόματος των 250 ευρώ.

Από 24 έως 28 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 19.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

2. Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές: