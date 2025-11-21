Χρηστικά

e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών από 24 έως 28 Νοεμβρίου

Συνολικά θα καταβληθούν συνολικά 2.755.486.523,97 ευρώ σε 5.547.310 δικαιούχους
Businesswoman's hands exchanging euro banknotes, closeup shot.
iStock

Τον χάρτη των πληρωμών για την περίοδο 24 έως 28 Νοεμβρίου από τον e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), ανακοίνωσε σήμερα (21.11.2025) το υπουργείο Εργασίας.

Συγκεκριμένα, θα καταβληθούν συνολικά 2.755.486.523,97 ευρώ σε 5.547.310 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ.

1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

  • Στις 25 και στις 27 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 2.365.278.153,95 ευρώ σε 4.228.095 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Δεκεμβρίου 2025.
  • Στις 28 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 3.200.000 ευρώ σε 8.600 δικαιούχους για προκαταβολή συντάξεων μηνός Δεκεμβρίου 2025.
  • Στις 24 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 2.307.620,02 ευρώ σε 663 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών πόρου μισθωτών.
  • Στις 28 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 2.500.000 ευρώ σε 2.300 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.
  • Στις 28 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 310.317.750 ευρώ σε 1.241.271 συνταξιούχους δικαιούχους του επιδόματος των 250 ευρώ.
  • Από 24 έως 28 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 19.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

2. Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 14.000.000 ευρώ σε 17.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 1.800.000 ευρώ σε 80 φορείς για πληρωμή εισφορών στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
  • 83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος Σπίτι μου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Χρηστικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
107
102
92
84
67
Χρηστικά: Περισσότερα άρθρα
Το 2027 φέρνει ανατροπές στη συνταξιοδότηση
Μέσα στους επόμενους μήνες επίκεινται εξελίξεις οι οποίες θα καθορίσουν αν οι σημερινοί εργαζόμενοι θα χρειαστεί να παραμείνουν περισσότερο στην αγορά εργασίας πριν λάβουν σύνταξη
Senior woman hands counting money
Newsit logo
Newsit logo