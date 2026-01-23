e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών από 26 έως 30 Ιανουαρίου

Τον χάρτη των πληρωμών από τις 26 έως τις 30 Ιανουαρίου 2026 από τον e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), ανακοίνωσε σήμερα (23.1.2026) το υπουργείο Εργασίας.

Συγκεκριμένα, θα καταβληθούν 2.471 εκατ. ευρώ σε 4.312.406 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ.

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 28 και 29 Ιανουαρίου, θα καταβληθούν συνολικά 2.397 εκατ. ευρώ σε 4.231.326 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Φεβρουαρίου 2026

Στις 30 Ιανουαρίου, θα καταβληθούν 3,1 εκατ. ευρώ σε 8.300 δικαιούχους για την πληρωμή προκαταβολών συντάξεων Φεβρουαρίου 2026 του ν. 4778/2021

Στις 30 Ιανουαρίου, θα καταβληθούν 3 εκατ. ευρώ σε 2.000 δικαιούχους για την επιστροφή εισφορών μη μισθωτών

Από τις 26 έως και τις 30 Ιανουαρίου, θα καταβληθούν 13 εκατ. ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ

Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές: