e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών από 26 έως 30 Ιανουαρίου

Τον χάρτη των πληρωμών από τις 26 έως τις 30 Ιανουαρίου 2026 από τον e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), ανακοίνωσε σήμερα (23.1.2026) το υπουργείο Εργασίας.
Συγκεκριμένα, θα καταβληθούν 2.471 εκατ. ευρώ σε 4.312.406 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ.
Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:
- Στις 28 και 29 Ιανουαρίου, θα καταβληθούν συνολικά 2.397 εκατ. ευρώ σε 4.231.326 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Φεβρουαρίου 2026
- Στις 30 Ιανουαρίου, θα καταβληθούν 3,1 εκατ. ευρώ σε 8.300 δικαιούχους για την πληρωμή προκαταβολών συντάξεων Φεβρουαρίου 2026 του ν. 4778/2021
- Στις 30 Ιανουαρίου, θα καταβληθούν 3 εκατ. ευρώ σε 2.000 δικαιούχους για την επιστροφή εισφορών μη μισθωτών
- Από τις 26 έως και τις 30 Ιανουαρίου, θα καταβληθούν 13 εκατ. ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ
Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
- 19 εκατ. ευρώ σε 31.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα
- 15 εκατ. ευρώ σε 20.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας
- 20 εκατ. ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης
- 1,2 εκατ. ευρώ σε 80 δικαιούχους φορείς για την πληρωμή εισφορών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα