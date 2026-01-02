e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών από 5 έως 9 Ιανουαρίου

Τον χάρτη των πληρωμών από τις 5 έως τις 9 Ιανουαρίου 2026 από τον e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), ανακοίνωσε σήμερα (2.1.2026) το υπουργείο Εργασίας.

Συγκεκριμένα, θα καταβληθούν 45,6 εκατ. ευρώ σε 28.500 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ.

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

Από τον e-ΕΦΚΑ, στις 8 και 9 Ιανουαρίου, θα καταβληθούν 9.000.000 ευρώ σε 400 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές: