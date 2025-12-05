e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών από 8 έως 12 Δεκεμβρίου

Τον χάρτη των πληρωμών για την περίοδο 8 έως 12 Δεκεμβρίου από τον e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), ανακοίνωσε σήμερα (5.12.2025) το υπουργείο Εργασίας.

Συγκεκριμένα, θα καταβληθούν 62.580.000 ευρώ σε 53.401 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ.

1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

Από τις 8 Δεκεμβρίου έως τις 12 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 20.500.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

2. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές: