e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών από 8 έως 12 Δεκεμβρίου

Τον χάρτη των πληρωμών για την περίοδο 8 έως 12 Δεκεμβρίου από τον e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), ανακοίνωσε σήμερα (5.12.2025) το υπουργείο Εργασίας.
Συγκεκριμένα, θα καταβληθούν 62.580.000 ευρώ σε 53.401 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ.
1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:
- Από τις 8 Δεκεμβρίου έως τις 12 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 20.500.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.
2. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
- 20.000.000 ευρώ σε 31.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
- 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
- 21.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
- 80.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου»..