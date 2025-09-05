Χρηστικά

e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών από 8 έως 12 Σεπτεμβρίου

Συγκεκριμένα, θα καταβληθούν 65.885.000 ευρώ σε 65.951 δικαιούχους
Χαρτονομίσματα των 20 ευρώ
REUTERS / Leonhard Foeger / File Photo

Τον χάρτη των πληρωμών για την περίοδο 8 έως 12 Σεπτεμβρίου, από τον e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), ανακοίνωσε σήμερα (29.8.2025) το υπουργείο Εργασίας.

Συγκεκριμένα, θα καταβληθούν 65.885.000 ευρώ σε 65.951 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ.

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ

  • Από 8 έως 12 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 18.000.000 ευρώ σε 950 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές

  • 25.000.000 ευρώ σε 41.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 2.000.000 ευρώ σε 3.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 1.800.000 ευρώ σε 3.000 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
  • 85.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».
