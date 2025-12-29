Χρηστικά

e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως 2 Ιανουαρίου – Από σήμερα ξεκινούν οι πληρωμές

Στο διάστημα από 29 Δεκεμβρίου έως και 2 Ιανουαρίου, ο e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ θα καταβάλουν συνολικά 26.885.193,93 ευρώ σε 30.450 δικαιούχους
Xαρτονομίσματα των 50 ευρώ
REUTERS / Dado Ruvic / Illustration / File Photo

Από σήμερα (29.12.25) ξεκινούν οι πληρωμές των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Συγκεκριμένα, κατά το διάστημα από 29 Δεκεμβρίου έως και 2 Ιανουαρίου, ο e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ θα καταβάλουν συνολικά 26.885.193,93 ευρώ σε 30.450 δικαιούχους.

1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

  • Στις 30 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 2.085.193,93 ευρώ σε 1.300 δικαιούχους, που αφορούν επιστροφές εισφορών μη μισθωτών.

2. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 11.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.
  • 500.000 ευρώ σε 80 μητέρες για την επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 12.000.000 ευρώ σε 11.000 δικαιούχους, στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 1.300.000 ευρώ σε 70 δικαιούχους, στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

Οι πληρωμές πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον προγραμματισμό των αρμόδιων φορέων και αφορούν τόσο κοινωνικές παροχές όσο και δράσεις ενίσχυσης της απασχόλησης.

