e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών για την περίοδο από 20 έως 24 Απριλίου

Τις πληρωμές που θα πραγματοποιηθούν την επόμενη εβδομάδα γνωστοποίησαν e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ.

Ειδικότερα, κατά την περίοδο από 20 έως 24 Απριλίου οι πληρωμές θα ανέλθουν συνολικά σε 1.366.334.451,81 ευρώ για 2.666.941 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ

Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

Στις 20 Απριλίου θα καταβληθούν 14.696.451,8 ευρώ σε 30.690 δικαιούχους για πληρωμή παροχών.

Στις 24 Απριλίου θα καταβληθούν 1.295.000.000 ευρώ σε 2.585.000για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Μαΐου 2026.

Από τις 20 έως τις 24 Απριλίου θα καταβληθούν 19.000.000 ευρώ σε 950 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Οι πληρωμές από την ΔΥΠΑ

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές: