Χρηστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα: Στα ίδια επίπεδα με το Μάιο τα επαγγελματικά τιμολόγια

Χωρίς ιδιαίτερες διακυμάνσεις τα πράσινα προϊόντα για επαγγελματίες και επιχειρήσεις
Close Up Of Woman Opening Euro Energy Bill During Cost Of Living Crisis
Φωτογραφία iStock
Χάρης Αποσπόρης
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Σταθερή τάση χαρακτήρισε τα επαγγελματικά τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος για τον Ιούνιο, εκτός από τα οικιακά, όπως έδειξαν οι τιμές που ανακοίνωσαν οι προμηθευτές.

Για το νέο μήνα το εύρος στα πράσινα επαγγελματικά τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος κυμαίνεται από τα 14,4 λεπτά ανά κιλοβατώρα έως τα 22,5 λεπτά, με το ειδικό τιμολόγιο που προσφέρει η ΔΕΗ για τους αγρότες στα 14,5 λεπτά.

Οι περισσότερες εταιρείες κράτησαν ίδιες τις τιμές τους ή τις μετέβαλαν ελάχιστα. Έτσι, ο πίνακας της ΡΑΑΕΥ για τον Ιούνιο έχει ως εξής:

prasino timologio

Μοναδική αξιοσημείωτη διαφορά είναι ένα προϊόν στα μόλις 10,9 λεπτά που προσφερόταν τον περασμένο μήνα και πλέον αναπροσαρμόστηκε ψηλότερα.

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