Ηλεκτρικό ρεύμα: Στα ίδια επίπεδα με το Μάιο τα επαγγελματικά τιμολόγια

Σταθερή τάση χαρακτήρισε τα επαγγελματικά τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος για τον Ιούνιο, εκτός από τα οικιακά, όπως έδειξαν οι τιμές που ανακοίνωσαν οι προμηθευτές.

Για το νέο μήνα το εύρος στα πράσινα επαγγελματικά τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος κυμαίνεται από τα 14,4 λεπτά ανά κιλοβατώρα έως τα 22,5 λεπτά, με το ειδικό τιμολόγιο που προσφέρει η ΔΕΗ για τους αγρότες στα 14,5 λεπτά.

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Οι περισσότερες εταιρείες κράτησαν ίδιες τις τιμές τους ή τις μετέβαλαν ελάχιστα. Έτσι, ο πίνακας της ΡΑΑΕΥ για τον Ιούνιο έχει ως εξής:

Μοναδική αξιοσημείωτη διαφορά είναι ένα προϊόν στα μόλις 10,9 λεπτά που προσφερόταν τον περασμένο μήνα και πλέον αναπροσαρμόστηκε ψηλότερα.