e-ΕΦΚΑ: Εκτός λειτουργίας υπηρεσίες που απαιτούν διαλειτουργικότητα με το «Μητρώο Πολιτών»

Από 27 Φεβρουαρίου έως και την 1 Μαρτίου δεν θα είναι δυνατή η άντληση πιστοποιητικών και ληξιαρχικών πράξεων
Προσωρινά μη διαθέσιμο θα είναι από αύριο (27.2.2026) στις 15:00 και έως την Κυριακή, 1 Μαρτίου 2025 το Πληροφοριακό Σύστημα «Μητρώο Πολιτών» λόγω μετάβασης σε νέα υποδομή του G-Cloud, σύμφωνα με ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το e-ΕΦΚΑ, εκείνο το διάστημα ενδέχεται να μην είναι δυνατή η ολοκλήρωση ηλεκτρονικών αιτήσεων και συναλλαγών του Φορέα που απαιτούν διαλειτουργικότητα με το «Μητρώο Πολιτών», συμπεριλαμβανομένων:

  • διαδικασιών απονομής ή μεταβίβασης σύνταξης λόγω θανάτου,
  • χορήγησης εξωϊδρυματικού επιδόματος σε έμμεσο μέλος
  • κάθε υπηρεσίας που προϋποθέτει άντληση στοιχείων οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχικών δεδομένων.

Παράλληλα, κατά το ίδιο διάστημα δεν θα είναι δυνατή η άντληση πιστοποιητικών και ληξιαρχικών πράξεων (όπως πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης και εγγυτέρων συγγενών, καθώς και ληξιαρχικές πράξεις γέννησης, γάμου και θανάτου).

