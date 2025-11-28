e-ΕΦΚΑ: Παράταση προθεσμίας για καταβολή δόσεων ρύθμισης και τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών

Παράταση δίνεται έως την Δευτέρα (1.12.2025) η προθεσμία καταβολής των δόσεων ρύθμισης, που λήγουν σήμερα Παρασκευή (28.11.2025), όπως ανακοίνωσε σήμερα η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ τους οφειλέτες ΚΕΑΟ.

Η παράταση που έδωσε ο e-ΕΦΚΑ κρίνεται σκόπιμη για τη διευκόλυνση των υπόχρεων λόγω δυσλειτουργιών που παρουσιάστηκαν σήμερα στην πραγματοποίηση των παρακάτω συναλλαγών μέσω του δικτύου της Eurobank.

Μέχρι την Δευτέρα παρατείνεται και η προθεσμία καταβολής: