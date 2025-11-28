e-ΕΦΚΑ: Παράταση προθεσμίας για καταβολή δόσεων ρύθμισης και τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών

Παράταση δίνεται έως την Δευτέρα (1.12.2025) η προθεσμία καταβολής των δόσεων ρύθμισης, που λήγουν σήμερα Παρασκευή (28.11.2025), όπως ανακοίνωσε σήμερα η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ τους οφειλέτες ΚΕΑΟ.
Η παράταση που έδωσε ο e-ΕΦΚΑ κρίνεται σκόπιμη για τη διευκόλυνση των υπόχρεων λόγω δυσλειτουργιών που παρουσιάστηκαν σήμερα στην πραγματοποίηση των παρακάτω συναλλαγών μέσω του δικτύου της Eurobank.
Μέχρι την Δευτέρα παρατείνεται και η προθεσμία καταβολής:
- τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών του Δημοσίου Τομέα μισθολογικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2025,
- τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων (ιδιωτικός τομέας) και οικοδομοτεχνικών έργων μισθολογικής περιόδου Οκτωβρίου 2025,
- τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών Οκτωβρίου 2025 εισφορών ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών, καθώς και δόσεων εκκαθάρισης εργατών γης που αμείβονται με εργόσημο π. ΟΓΑ,
- ασφαλιστικών εισφορών προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης, αναγνωρίσεων χρόνου ασφάλισης κ.λπ. με καταληκτική ημερομηνία πληρωμής την 28η Νοεμβρίου 2025.