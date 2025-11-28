Χρηστικά

e-ΕΦΚΑ: Παράταση προθεσμίας για καταβολή δόσεων ρύθμισης και τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών

Η παράταση που έδωσε ο e-ΕΦΚΑ κρίνεται σκόπιμη για τη διευκόλυνση των υπόχρεων λόγω δυσλειτουργιών που παρουσιάστηκαν σήμερα
Παράταση δίνεται έως την Δευτέρα (1.12.2025) η προθεσμία καταβολής των δόσεων ρύθμισης, που λήγουν σήμερα Παρασκευή (28.11.2025), όπως ανακοίνωσε σήμερα η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ τους οφειλέτες ΚΕΑΟ.

Η παράταση που έδωσε ο e-ΕΦΚΑ κρίνεται σκόπιμη για τη διευκόλυνση των υπόχρεων λόγω δυσλειτουργιών που παρουσιάστηκαν σήμερα στην πραγματοποίηση των παρακάτω συναλλαγών μέσω του δικτύου της Eurobank.

Μέχρι την Δευτέρα παρατείνεται και η προθεσμία καταβολής:

  1. τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών του Δημοσίου Τομέα μισθολογικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2025,
  2. τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων (ιδιωτικός τομέας) και οικοδομοτεχνικών έργων μισθολογικής περιόδου Οκτωβρίου 2025,
  3. τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών Οκτωβρίου 2025 εισφορών ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών, καθώς και δόσεων εκκαθάρισης εργατών γης που αμείβονται με εργόσημο π. ΟΓΑ,
  4. ασφαλιστικών εισφορών προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης, αναγνωρίσεων χρόνου ασφάλισης κ.λπ. με καταληκτική ημερομηνία πληρωμής την 28η Νοεμβρίου 2025.
