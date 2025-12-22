ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Πληρωμές συντάξεων και επιδομάτων σε 1,7 εκατ. δικαιούχους

Τουλάχιστον 1,2 δισ. ευρώ θα καταβληθούν από σήμερα (22.12.2025) έως την Τετάρτη σε 1.757.219 δικαιούχους από τον ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.

Συγκεκριμένα, σήμερα θα καταβληθούν 1,1 δισ. ευρώ από τον ΕΦΚΑ σε 1.680.579 δικαιούχους, πρώην μισθωτούς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Ιανουαρίου, ενώ παράλληλα η ΔΥΠΑ θα καταβάλει επιδόματα ανεργίας και λοιπές παροχές στους δικαιούχους της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα ποσά από τον ΕΦΚΑ έχουν ήδη πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων από το απόγευμα της Παρασκευής.

Καταβολές συντάξεων και παροχών από τον ΕΦΚΑ

Την Τρίτη θα καταβληθούν 3.050.000 εκατ. ευρώ σε 8.200 δικαιούχους για την προκαταβολή σύνταξης Ιανουαρίου.

Την Τετάρτη θα καταβληθούν 16.326.198 εκατ. ευρώ σε 34.460 δικαιούχους για προνοιακές παροχές, όπως επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, επιδόματα ασθενείας και ατυχημάτων.

Από σήμερα έως και την Τετάρτη θα καταβληθούν 28.500.000 ευρώ σε 1.350 δικαιούχους για νέα εφάπαξ, ενώ την Τετάρτη έχει προγραμματιστεί η πληρωμή 3.000.000 ευρώ σε 2.000 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.

Καταβολές και επιδοτήσεις μέσω ΔΥΠΑ