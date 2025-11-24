ΕΦΚΑ: Σήμερα καταβάλλεται το επίδομα των 250 ευρώ σε 1,2 εκατ. συνταξιούχους

Σήμερα, Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025 θα πραγματοποιηθεί η καταβολή της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης προς τους συνταξιούχους σύμφωνα με ανακοίνωση της Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ.

Ο αριθμός των δικαιούχων συνταξιούχων του e-ΕΦΚΑ ανέρχεται σε 1.241.361 άτομα, ενώ η συνολική δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται στο ποσό των 310.317.350 ευρώ.

Συνολικά 1.402.841 άτομα θα λάβουν την οικονομική ενίσχυση, συμπεριλαμβανομένων:

συνταξιούχων e ΕΦΚΑ,

δικαιούχων αναπηρικών επιδομάτων ΟΠΕΚΑ,

συνταξιούχων του Μικρού Δημοσίου που πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά, περιουσιακά και ηλικιακά κριτήρια, όπως ορίζονται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο

Οι συνταξιούχοι μπορούν να ενημερωθούν προσωποποιημένα σχετικά με το εάν πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας που λειτουργεί στον διαδικτυακό ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ, στη διαδρομή:

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες → Συνταξιούχοι → Έλεγχος δικαιώματος ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (άρθρου 72 του Ν. 5217/2025)

Για την πρόσβαση στην υπηρεσία απαιτείται είσοδος με προσωπικούς κωδικούς Taxisnet, διασφαλίζοντας την ταυτοποίηση και την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Ο e-ΕΦΚΑ παραμένει προσηλωμένος στην έγκαιρη ενημέρωση, την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πολιτών και τη διαφάνεια στις διαδικασίες που σχετίζονται με την παροχή κοινωνικής προστασίας.