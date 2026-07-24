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e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών από 27 έως 31 Ιουλίου

Συνολικά θα καταβληθούν 2.492.777.459,09 ευρώ σε 4.333.061 δικαιούχους
Man hold count euro money banknotes on black background. Financial concept
Φωτογραφία iStock
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Τον χάρτη των πληρωμών από τις 27 έως και τις 31 Ιουλίου από τον e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), ανακοίνωσε σήμερα (24.7.2026) το υπουργείο Εργασίας. 

Συγκεκριμένα, θα καταβληθούν συνολικά 2.492.777.459,09 ευρώ σε 4.333.061 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ.

1. Ειδικότερα, από τον e-ΕΦΚΑ:

  • Στις 28 Ιουλίου θα καταβληθούν 1.322.356.333,15 ευρώ σε 2.621.877 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Αυγούστου 2026.
  • Στις 30 Ιουλίου θα καταβληθούν 1.113.621.125,94 ευρώ σε 1.655.856 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Αυγούστου 2026.
  • Στις 30 Ιουλίου θα καταβληθούν 2.800.000 ευρώ σε 7.600 δικαιούχους για πληρωμή προκαταβολών συντάξεων ν. 4778/2021 Αυγούστου 2026.
  • Από 27 έως 31 Ιουλίου θα καταβληθούν 14.500.000 ευρώ σε 650 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
  • Στις 29 Ιουλίου θα καταβληθούν 1.800.000 ευρώ σε 498 δικαιούχους για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών υπέρ e-ΕΦΚΑ 2024 & 2025 απασχολούμενων συνταξιούχων.

2. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 16.000.000 ευρώ σε 26.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 700.000 ευρώ σε 80 δικαιούχους φορείς για την πληρωμή εισφορών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
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